Terremoto oggi San Mauro Marchesato M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema il Crotonese

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non segnala scosse di terremoto oggi in Italia, ma ne è stata registrata una nella tarda serata di ieri a San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. L’episodio sismico, come evidenziato dalla Sala Operativa di Roma, è avvenuto alle ore 23:25. Poco prima, alle 21:25, ce n’era stato un altro nella medesima area. L’entità massima è stata di magnitudo 2.7 sulla scala Richter.

L’epicentro è stato localizzato a 6 km dalla cittadina, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.0690, 16.8770 ad una profondità di 8 km. Tra i comuni vicini ci sono anche Marcedusa, Roccabernarda e Mesoraca. La scossa è stata lievemente avvertita da alcuni membri della popolazione ma non ha causato danni a cose o a persone. Non è la prima volta, tra l’altro, che nelle scorse ore la Calabria trema. Ieri mattina, infatti, c’era stato un terremoto di magnitudo 2.2 sulla scala Richter sulla costa sud occidentale, in prossimità di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

TERREMOTO OGGI: TREMA ANCHE IL PIEMONTE

Gli ultimi dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) evidenziano anche che nella serata di ieri c’è stato un terremoto di magnitudo 2.2 sulla scala Richter con epicentro a 2 km dal piccolo comune di Bruno, di soli 309 abitanti, che si trova nella provincia di Asti, in Piemonte.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Operativa di Roma con con coordinate geografiche (lat, lon) 44.7970, 8.4670 ad una profondità di 23 km. A poca distanza ci sono anche i comuni di Mombaruzzo, Bergamasco, Carentino, Maranzana, Castelnuovo Belbo e Quaranti. L’episodio sismico, preceduto da uno ancora più lieve nel tardo pomeriggio, non è stato avvertito dalla popolazione.

