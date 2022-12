Terremoto oggi Siracusa M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Andiamo a scoprire anche oggi, venerdì 9 dicembre 2022, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo consueto bollettino aggiornato live, l’ultimo evento tellurico importante è quello localizzato a cinque chilometri a nord est di Rosolini, in provincia di Siracusa (Sicilia).

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 4:46 di stamane, in una zona con coordinate geografiche pari a 36.8420 gradi di latitudine, 14.9990 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Noto, Ispica, Avola, Pachino e Pozzallo, mentre la città più vicina è risultata essere Modica, distante 21 chilometri, con Ragusa più staccata a 26 e quindi Siracusa a 36.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA E FOGGIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9 gradi è stata registrata oggi a Pietralunga, in provincia di Perugia, nella regione Umbria. Il movimento tellurico è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 28 minuti, e il suo epicentro è stato classificato con le coordinate geografiche (lat, lon) 43.4840, 12.4300 ad una profondità di 9 km. Apecchio, Piobbico, Montone, Città di Castello e Cantiano, i comuni limitrofi, mentre Perugia è risultata essere la cittadina più vicina al sisma, seguita da Arezzo.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Puglia, un evento di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter a Monteleoni di Puglia, in provincia di Foggia. Il terremoto è stato localizzato dall’Ingv alle ore 3:06 della notte passata, fra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, ad una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 gradi nelle Filippine, avvenuta stamane alle ore 7:32 di questa mattina.

