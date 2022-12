Terremoto oggi Pesaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche alle Isole Eolie

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia nelle ultime ore, come sempre segnalate e classificate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Partiamo da quanto avvenuto ancora una volta lungo la costa marchigiana in provincia di Pesaro, un sisma con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter alle ore 12:06 di oggi. Un’altra scossa di terremoto si è invece verificata alle Eolie con una magnitudo di 3.1 gradi alle ore 9:36 di stamane. Proseguiamo con quanto accaduto a Mascali, in provincia di Catania, dove alle ore 8:11 è stato segnalato un sisma di magnitudo 2.5 gradi. Un’altra scossa di terremoto è avvenuta a tre chilometri di distanza da Bisaccia, comune in provincia di Avellino, nella regione Campania, dove è stata segnalata una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato stamane alle ore 4:56 ed ha avuto coordinate geografiche pari a 40.9960 gradi di latitudine, 15.3980 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Perugia M 2.4/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.0 in Indonesia

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le località di Acquilonia, Lacedonia, Andreatta, Calitri e Cairano, tutte dell’avellinese, e proprio Avellino è risultata essere la città più vicina, distante 51 chilometri dall’epicentro, con Cerignola più staccata a 52 e Potenza alla stessa distanza. Un’altra scossa di terremoto lieve è avvenuta oggi nella regione Umbria, di preciso a quattro chilometri a nord di Pietralunga, in provincia di Perugia.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 3.7/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Tirreno

TERREMOTO OGGI A PERUGIA E IN CROAZIA: I DETTAGLI INGV

Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 43.4800 gradi di latitudine, 12.4290 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello marino. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona i comuni di Apecchio, Piobbico, Montone, Città di Castello e Cantiano, paesi della provincia di Pesaro e Perugia, essendo il terremoto verificatosi a cavallo fra Umbria e Marche.

Perugia è risultata la città più vicina all’epicentro, a distanza di 42 chilometri, con Arezzo e Pesaro più staccate, rispettivamente a 44 e 62 chilometri. Segnaliamo infine una scossa di terremoto verificatasi oggi non in Italia ma nella vicina Croazia, con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter: il sisma è avvenuto alle ore 2:03 della notte passata, fra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre, ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Isole Eolie, M 4.6/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA