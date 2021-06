Terremoto oggi Strasburgo M 4.4/ Ingv ultime notizie, sisma causato da test azienda

Nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in quel della regione Umbria, in provincia di Perugia. Come riferito dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato a quattro chilometri a sud ovest dalla località di Valfabbrica in provincia di Perugia. La scossa di terremoto è stata registrata nella notte da poco passata, quella fra venerdì 25 e sabato 26, precisamente alle ore 2:23, e la Sala Sismica INGV-Roma l’ha individuata in un epicentro con coordinate geografiche pari a 43.13 gradi di latitudine, 12.57 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, un ipocentro quindi decisamente superficiale.

A livello di comuni limitrofi, invece, segnaliamo Bastia Umbra, quindi la nota località di Assisi, poi Bettona, Cannara e la città di Perugia. Per quanto riguarda invece le città più vicine, oltre al capoluogo regionale, distante circa 15 chilometri, si segnala Foligno a 22 chilometri dall’epicentro. Il terremoto avvenuto oggi in quel di Perugia, vista la sua moderata entità, non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI AD ASSISI, TREMA ANCHE STRASBURGO: “SCOSSA PROVOCATO DA TEST”

Nella serata di ieri l’Ingv ha segnalato un movimento tellurico nel sud della nostra penisola, precisamente nel mar Ionio meridionale, in mare aperto, una scossa di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter. I sismologi lo hanno individuato in una zona con coordinate pari a 36.63 gradi di latitudine, quindi 16.3 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare.

Nessun comune ha avvertito il sisma, essendo lo stesso verificatosi in mare aperto, e anche a livello di città non se ne segnalano in zona. Infine sempre l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato un terremoto senza dubbio significativo, avvenuto non in Italia ma nel vicino Montenegro, Paese facente parte dell’ex Jugoslavia. Il sisma è stato di magnitudo 4.7 gradi sulla scala Richter ed è stato avvertito all’1:18 della notte passata. Al momento non si conoscono le informazioni in merito a danni a persone o cose. Infine da segnalare il terremoto di oggi più recente, quello avvenuto in Francia, a Strasburgo, di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 5:00 di stamane: nessun danno segnalato. Secondo quanto specificato dal Renass, l’istituto di sismologia francese, si tratta di una scossa che sarebbe stato provocato da alcuni test geotermici dalla Fornoche, azienda che si occupa di energie rinnovabili e alternative.

