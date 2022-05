Terremoto oggi Teramo M 2.0/ Ingv ultime notizie, due scosse a Firenze

E’ martedì 24 maggio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto verificatesi in Italia quanto nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, noto anche come Ingv, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello accaduto in Abruzzo, precisamente in quel di Teramo.

Il sisma è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato alle ore 3:48 della notte passata, fra lunedì 23 e martedì 24 maggio 20220, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9210 gradi di latitudine, 14.1920 di longitudine, e una profondità di 65 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le città più vicine all’epicentro sono state Montesilvano, a 45 chilometri di distanza, quindi Teramo a 49 e Pescara a 51, mentre nessun paese è stato individuato in quanto il sisma è avvenuto in mare, anche se non troppo distante dalla scossa. Da segnalare anche una scossa di terremoto oggi avvenuta nel Tirreno meridionale con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter alle ore 8:18 di stamane.

TERREMOTO OGGI, DOPPIA SCOSSA LIEVE A FIRENZE

Un’altra scossa di terremoto è quella che si è verificata oggi, alle ore 1:05, in Toscana. Siamo precisamente a cinque chilometri a sud ovest della località di San Casciano in Val di Pesa, provincia di Firenze, e il movimento tellurico è stato molto lieve, di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche sono invece state 43.6150 gradi di latitudine, 11.1560 di longitudine, con una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni in zona, si segnalano Tavarnelle Val di Pesa, Montespertoli, Barberino Val d’Elsa, Impruneta e Certaldo. Scandicci, distante 16 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Firenze a 19 e Prato a 30. Segnaliamo infine un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi sempre in provincia di Firenze, alle ore 00:32 con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

