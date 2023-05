Terremoto oggi Terni M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Cosenza

E’ venerdì 26 maggio 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia così come fuori dai confini nazionali. Come comunicato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi è avvenuto un terremoto a cinque chilometri a nord ovest della località di Ferentillo, in provincia di Terni, in Umbria.

Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:45 fra giovedì 25 e venerdì 26 maggio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 42.6470 gradi di latitudine, 12.7450 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel raggio di 20 chilometri sono stati Montefranco, Arrone, Spoleto, Scheggino e Polino, località della provincia di Terni quanto di Perugia. Proprio Terni è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 12 chilometri, con Foligno più staccata a 35 e quindi Viterbo a 58.

TERREMOTO OGGI, SISMA LIEVE A COSENZA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto lieve avvenuta oggi, quella a tre chilometri a sud ovest di Frascineto, in provincia di Cosenza, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato registrato alle ore 4:42 di oggi, in un epicentro con coordinate geografiche pari a 39.8140 gradi di latitudine, 16.2520 di longitudine e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 9 chilometri sotto il livello marino. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Castrovillari, Civita, Cassano all’Ionio, San Basile e Saracena, tutti del cosentino, mentre la città più vicina alla zon adel terremoto è risultata essere Cosenza, distante 58 chilometri, con Lamezia Terme a 93, quindi Matera e Potenza a 99. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

