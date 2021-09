Terremoto oggi Terni M 2.7/ Ingv ultime notizie, diverse scosse ad Acquasparta

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, a cominciare da una di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter in quel di Acquasparta, in provincia di Terni (regione Umbria). Come fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato registrato alle ore 3:55 della notte passata, quella fra martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre 2021, e l’epicentro è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.692 gradi di latitudine, 12.553 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del male.

TERREMOTO PALERMO OGGI M 4.3/ Paura da Cefalù a Trapani: tremano ante e persiane

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni più vicini alla zona del sisma sono stati quelli di Montecastrilli, San Gemini, Avigliano Umbro e Todi, tutti in provincia di Terni, oltre a Massa Martana, nel perugino. A livello di cittadine si segnala invece Terni a 16 chilometri dall’epicentro, quindi Foligno a 32, Viterbo a 48 e infine Perugia sempre a 48 chilometri. Altro terremoto oggi sempre ad Acquasparta e sempre di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:39, mentre all’1:37 è stata segnalata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi, mar Tirreno meridionale M 2.0/ Ingv ultime scosse, trema anche Genova

TERREMOTO OGGI AD ACQUASPARTA E IN PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

Poco dopo la mezzanotte, di preciso alle 00:36, l’Ingv ha invece registrato un terremoto in Romagna, in quella della località di Premilcuore, in provincia di Forlì Cesena. In questo caso di è trattato di una scossa di magnitudo 2.6 gradi, con epicentro classificato con coordinate geografiche pari a 43.984 gradi di latitudine, 11.759 di longitudine, e un ipocentro, una profondità, di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Portico e San Benedetto, Tredozio, Rocca San Casciano, Galeata e Santa Sofia, i comuni più vicini all’epicentro, mentre le città nella zona sono quelle di Forlì (distante 35 chilometri circa), quindi Faenza, Imola, Cesena e infine, a 47 km dall’epicentro, Firenze. In tutti i terremoti che vi abbiamo elencato in questa pagina non si sono registrati danni a cose e/o a persone.

Terremoto oggi, mar Tirreno meridionale M 2.6/ Ingv ultime notizie: sud Italia trema

© RIPRODUZIONE RISERVATA