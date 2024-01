Terremoto oggi Terni M 2.8/ Ingv ultime notizie: diverse scosse con epicentro a Calvi dell’Umbria

Le scosse di terremoto avvenute in Italia oggi, lunedì 8 gennaio, secondo le ultime notizie riportate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si sono concentrate nella provincia di Terni. La più rilevante, di M 2.8, è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma alle ore 02.42. Un’altra di M 2.5 si è poi verificata alle ore 03.15. Anche nella serata di ieri ce n’era stata una di M 2.0.

I fenomeni sismici in questione hanno avuto tutti come epicentro il Comune di Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4550, 12.5640 ad una profondità di 9 km. Tra quelli vicini, che hanno avvertito i ripetuti episodi, ci sono anche Narni, Stroncone e Otricoli, oltre a Configni e Vacone, questi ultimi in provincia di Rieti. Nelle prime ore della notte, nella medesima zona, c’era stata anche una scossa più lieve ad Accumoli. La situazione è comunque sotto controllo e non sono stati segnalati danni a cose o persone.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ANCHE A REGGIO EMILIA E CALTANISSETTA

La provincia di Terni non è stata tuttavia l’unica colpita dalle scosse di terremoto oggi. Alle 02:21 di questa notte si è verificata infatti una scossa di M 2.5 anche a Resuttano, in provincia di Caltanissetta, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6510, 13.9800 ad una profondità di 37 km. Tra i Comuni vicini anche quelli di Santa Caterina Villarmosa e Marianopoli. L’episodio nell’entroterra siciliano non è stato tuttavia particolarmente avvertito dalla popolazione locale.

Un’altra scossa della medesima entità si è verificata inoltre alle ore 07.39 di stamattina a Baiso, in provincia di Reggio Emilia, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4630, 10.6050 ad una profondità di 22 km. Tra i Comuni vicini anche Carpineti, Viano, Casina e Toano, oltre a Prignano sulla Secchia, quest’ultimo in provincia di Modena. Anche in questo caso la situazione non desta particolare preoccupazione.

