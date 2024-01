Terremoto oggi Treviso, scossa M 2.4/ Ingv ultime notizie: sisma anche a Cosenza e Salerno

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI TREVISO: SISMA A POSSAGNO

La buona notizia è che fino ad ora la domenica sismica è decisamente molto tranquilla: le scosse di terremoto oggi 7 gennaio 2024 si “riducono” per fortuna a tre episodi senza grandi paure per danni a cose, persone o strade. Il terremoto più “ingente” di giornata è quello registrato dal centro nazionale INGV nella provincia di Treviso, con epicentro a Possagno: alle ore 7.58 il sisma è stato registrato ad una profondità di 8 km sotto il livello del terreno come ipocentro.

I comuni più interessati al terremoto avvenuto questa mattina – sebbene nessuno con segnalazioni di danni o vibrazioni degli edifici – restano quelli in provincia di Treviso e Belluno, ovvero: Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Castelcucco, Alano di Piave, Borso del Grappa, Monfumo, Quero Vas, Cismon del Grappa, Segusino, Fonte, Asolo, Solagna, Pederobba.

GLI ALTRE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI 7 GENNAIO: DALLA CALABRIA ALLA CAMPANIA

Dal Veneto al Sud Italia, le altre scosse di terremoto oggi vedono Calabria e Campania le altre aree sismiche “in movimento” senza però grandi danni generati: alle ore 6.23 con magnitudo su scala Richter 2.0 si segnala il terremoto ad Albanella in provincia di Salerno. Ipocentro molto superficiale a 9 km sotto il livello del terreno, i Comuni coinvolti nell’area vicino all’epicentro sono tutte nella provincia salernitana: Roccadaspide, Capaccio Paestum, Trentina, Giungano, Controne, Castelcivita, Aquara, Cicerale, Felitto e Postiglione.

Da ultimo, il centro INGV segnala il terremoto in area Cosenza con il sisma di grado M 2.1 a Cerisano, con ipocentro a 28 km sotto il livello del terreno come ipocentro: i Comuni vicino all’area dove si è originato la scossa sismica riguarda, oltre a Cerisano, Mendicino, Carolei, Domanico, Falconara Albanese, Castrolibero, Dipignano, Rende, Cosenza, Paterno Calabro e Lago.











