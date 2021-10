Terremoto oggi Trapani M 2.8/ Ingv ultime notizie, tremano anche Parma e Messina

Consueto appuntamento con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle ultime ore in Italia, il report con i vari sismi avvenuti nella nostra penisola, su segnalazione del sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Doversi i movimenti avvenuti oggi, a cominciare dall’ultimo, quello registrato alle ore 5:02 di stamane lungo la Costa Siciliana nord occidentale, in provincia di Trapani. Siamo in mare, non sulla terraferma, e l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, con un epicentro classificato con coordinate geografiche pari a 38.293 gradi di latitudine, 12.624 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi è il comune San Vito Lo Capo, mentre a livello di città la più vicina risulta essere Trapani, distante 32 chilometri, seguita da Marsala 57, con Palermo e 68. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi alle ore 3:51 in quel dell’Emilia Romagna, in provincia di Parma. L’evento è stato di magnitudo 2.1 gradi e l’epicentro è stato localizzato a due chilometri a nord ovest di Solignano (44.627 gradi di latitudine, 9.958 di longitudine e una profondità di 26 km).

LE SCOSSE DI TERREMOTO DI OGGI: TRAPANI, MESSINA E PARMA, I DETTAGLI

I comuni limitrofi che potrebbero aver avvertito la scossa sono quelli di Varano de’ Melegari, Valmozzola, Varsi, Terenzo e Pellegrino Parmense, mentre le città più vicine sono Parma e Piacenza, distanti dall’epicentro rispettivamente 35 e 52 chilometri. Infine segnaliamo un altro terremoto avvenuto oggi in Sicilia, in questo caso lungo la Costa Siciliana nord orientale provincia di Messina.

L’evento è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e individuato in una zona dove poco distante vi sono i comuni di Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Milazzo, Saponara e infine Roccavaldina. In tutti e tre i terremoto più sopra segnalati non si sono verificati danni a edifici o vie di comunicazioni, ne tanto meno feriti o vittime.

