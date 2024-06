Terremoto oggi Urbino M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L’Aquila

Scopriamo insieme anche oggi, sabato 8 giugno 2024, quali sono state le principali sscosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nei paesi stranieri. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato a riguardo un sisma un località Urbino, precisamente due chilometri a sud della nota cittadina marchigiana. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto nella notte passata, di preciso alle ore 3:28 fra venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 3.7/ Torna la paura nella zona flegrea: 10 scosse nella notte

Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche (pari a 43.7200 gradi di latitudine, 12.6140 di longitudine e una profondità di 48 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Fermignano, Urbania, Peglio, Montecalvo in Foglia e Sassocorvaro, tutte località della provincia di Pesaro Urbino, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Pesaro, distante 32 chilometri, con Fano più staccata a 36, quindi Rimini a 38, poi Cesena a 55 e infine Arezzo a 65 chilometri.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato oggi un’altra scossa di terremoto, precisamente quella di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuta a tre chilometri a ovest di Castel di Sandro, nota cittadina abruzzese della provincia de L’Aquila.

In questo caso il sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 11 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.7830 gradi di latitudine, 14.0720 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e in zona sono stati individuati i comuni di Scontrone, Alfedena, Roccaraso, Barrea e Monetenero Val Cocchiara. La città più vicina al sisma è risultata invece essere Chieti, distante 64 chilometri, con Pescara a 77, poi Montesilvano a 82 chilometri e Caserta alla stessa distanza. Le scosse di terremoto di oggi non hanno causato danni ne feriti.

Terremoto Campi Flegrei/ Lega: “Dai controlli sul territorio criticità su metà dei fabbricati esaminati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA