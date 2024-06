Terremoto oggi Isole Eolie M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

Prosegue il nostro spazio quotidiano riguardante le scosse di terremoto registrate in Italia, e anche oggi, venerdì 7 giugno 2024, andremo a scoprire insieme i principali movimenti tellurici localizzati e segnalati dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto alle Isole Eolie, nella regione Sicilia, precisamente in provincia di Messina.

Terremoto Campi Flegrei/ Lega: “Dai controlli sul territorio criticità su metà dei fabbricati esaminati”

Si è trattato di una scossa con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, che è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 38.8870 gradi di latitudine, 15.3170 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il movimento tellurico è stato individuato la notte passata, alle ore 4:15 fra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2024, e tenendo conto della zona l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato individuato. Per quanto riguarda le città più vicine, invece, spazio a Messina, distante 80 chilometri, con Lamezia Terme a 87, quindi Reggio Calabria a 91, e Cosenza infine a 93.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Foggia

TERREMOTO OGGI A CROTONE, I DETTAGLI INGV

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi, precisamente quello in Calabria lungo la Costa Ionica Crotonese, in provincia di Crotone. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 4:39 della scorsa notte e localizzato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le sue coordinate geografiche sono state 39.3690 gradi di latitudine, 17.1760 di longitudine e una profondità di 33 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto Campi Flegrei/ Danneggiata boa di rilevazione dati Ingv: “Si compromette il nostro lavoro”

Il terremoto è stato localizzato in una zona vicino a Cirò, Melissa, Strongoli, Crucoli, Carfizzi e San Nicola dell’Alto, mentre la città più vicina è risultata essere Crotone, distante 32 chilometri, con Catanzaro a 72, quindi Cosenza a 80 e infine Lamezia Terme a 86. Le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA