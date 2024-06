Terremoto Campi Flegrei/ Lega: “Dai controlli sul territorio criticità su metà dei fabbricati esaminati”

Un’altra giornata senza scosse di terremoto di particolare rilevanza ai Campi Flegrei. Dopo i numerosi movimenti tellurici degli scorsi giorni, prevale la calma nella zona flegrea, sperando ovviamente che non sia apparente e che possa perdurare il più a lungo possibile. ma se da una parte quindi i sismi si sono calmati, dall’altra si registra fermento a livello politico. Nelle ultime ore è infatti andato in scena uno scontro fra le due fazioni opposte, leggasi la Lega da una parte e il Movimento 5 Stelle dall’altra.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Foggia

Severino Nappi, capogruppo del Carroccio nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore della Città Metropolitana di Napoli, ha puntato il dito nei confronti dei pentastellati, che a loro volta accusano i leghisti di sciacallaggio e mancanza di dignità. Per Nappi si tratta di parole “patetiche”, ricordando come la Lega, attraverso i suoi tecnici volontari, garantisca in maniera gratuita un servizio di “supplenza al lavoro di controllo e di prevenzione che le Istituzioni locali, in particolare la Regione Campania, non sono in grado di fornire ai cittadini, anche nei Campi Flegrei”.

Terremoto Campi Flegrei/ Danneggiata boa di rilevazione dati Ingv: “Si compromette il nostro lavoro”

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LEGA: “STIAMO SVOLGENDO VERIFICHE E…”

Nappi ha quindi voluto rispondere a Caso e al Movimento 5 stelle, spiegando che: “il territorio di Pianura, in cui si stanno svolgendo le verifiche, è al di fuori dell’area in cui sono stati previsti i test in virtù del piano nazionale”, aggiungendo che dai controlli stanno emergendo delle criticità nella metà dei fabbricati che sono stati esaminati. Lo stesso leghista ha quindi fatto sapere che i report verranno trasmessi alle autorità competenti, vigilando quindi sui successivi atti necessari per tutelare la sicurezza e la casa dei cittadini.

Terremoto oggi Perugia M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Parma

Proprio Caso del Movimento 5 Stelle, ha parlato di “sciacallaggio della Lega su un tema delicato come il bradisismo”, nonostante le difficoltà che stanno vivendo i cittadini dei Campi Flegrei. L’esponente grillino punta il dito anche contro il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, colpevole a suo modo di vedere di pubblicizzare “verifiche gratis ai fabbricati tramite loro tecnici privati” a due giorni delle elezioni.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE ACCUSE DEL M5S ALLA LEGA

Secondo Caso si tratta di “Una chiara ‘marchetta’ elettorale che arriva da un partito ormai privo di qualsiasi dignità”, parole da cui ovviamente noi prendiamo le distanze e che non condividiamo. Secondo l’esponente grillino è necessario dare “ai cittadini uno strumento per poter intervenire sui fabbricati vulnerabili”, ricordando che ci sono centinaia di cittadini flegrei che sono in difficoltà, costretti a lasciare la propria abitazione e che nel contempo stanno pagando ancora le rate del mutuo.

Caso conclude il suo intervento dicendo: “Ai partiti di maggioranza chiediamo solo una cosa: lasciate il bradisismo fuori dalla vostra becera propaganda elettorale e lavorate per portare soluzioni concrete”. I Campi Flegrei sono quindi diventati un terreno di scontro politico nelle ultime settimane, con l’avvicinarsi ormai prossimo delle elezioni europee.











© RIPRODUZIONE RISERVATA