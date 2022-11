Terremoto Pesaro, video virale di Fano Tv in diretta durante la scossa/ ”Io vado via”

E’ divenuto virale in questi ultimi minuti un video inerente il terremoto che si è verificato oggi in quel di Pesaro, una scossa di magnitudo 5.7 gradi, e che mostra le immagini di un tg di una televisione locale, leggasi Fano Tv. Mentre il giornalista stava leggendo i giornali della rassegna stampa odierna in diretta tv, è arrivato proprio il terremoto con l’inquadratura che ha iniziato a tremare e con lo stesso cronista che si è alzato dalla sua postazione.

“Attenzione si sta verificando in questo momento una scossa di terremoto, una grossa scossa di terremoto (parlando non inquadrato dalla tv ndr), ha investito la città di Fano, attenzione, cerchiamo di vedere cosa è accaduto, telefoniamo subito alle squadre che ci possono dare le informazioni, è stata veramente una scossa molto ma molto grossa – ha proseguito il giornalista nuovamente inquadrato – ci possono essere scosse di assestamento, eccone un’altra”, con la telecamere che ha vibrato nuovamente, e lo stesso giornalista che ha affermato “Io vado via”, con il video che poi si è interrotto.

TERREMOTO PESARO, I VIDEO VIRALI DELLE ULTIME ORE

Ovviamente il filmato del giornalista non è l’unico pubblicato in queste ore, tenendo conto che lo stesso terremoto è stato avvertito in maniera indistinta da tutta la regione Marche, e non solo. Come potete vedere qui in basso, sono stati filmati i danni causati ad un supermercato di Ancona, con bottiglie di vetro cadute dagli scaffali, rotte poi dopo l’impatto con il pavimento, a causa proprio della violenta scossa di terremoto che ricordiamo, ha avuto un epicentro lungo la costa di Pesaro, in mare aperto.

Infine, sempre qui sotto, trovate il video dei calcinacci caduti presso la stazione dei treni di Ancona: ricordiamo che il traffico ferroviario sulla Linea Adriatica è stato bloccato in tempo pressochè zero per il pericolo che si potesse essere verificato qualche danno ai binari, e con il conseguente rischio del deragliamento del treno.

