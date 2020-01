Terry Jones morto a 77 anni/ Addio al regista e attore membro dei Monty Python

Lutto nel mondo del cinema: è infatti scomparso all’età di 77 anni, Terry Jones. Membro dei Monty Python, un gruppo di comici britannici attivo in particolare fra la fine degli anni ’60, e gli inizi degli anni ’80, è deceduto nelle scorse ore, come comunicato dalla sua famiglia. Anne Soderstorme, la moglie del regista e attore, rimasta a fianco del marito fino all’ultimo respiro, ha fatto sapere: “Terry se n’è andato nella sua casa a Nord di Londra. Abbiamo tutti perso un uomo amorevole, gentile, affettuoso, divertente e carismatico”. Terry Jones, regista di alcuni film noti come “Brian di Nazareth” e “Il senso della vita”, era nato nel 1942 in Galles, e nel 2016 si era ammalato, quando gli era stata diagnosticata un’afasia primaria progressiva, una variante della demenza che ha un forte impatto sulle capacità comunicative. Un curioso caso del destino ha voluto che la sua morte sia giunta poco dopo la notizia che lo stesso Jones avrebbe ricevuto uno speciale premio BAFTA Cymru, per omaggiare il suo grande contributo al mondo del cinema e della televisione.

TERRY JONES E L’ASTEROIDE A SUO NOME

Terry si era trasferito in Inghilterra fin da piccolo, dimostrando grandi capacità intellettive. Studiò infatti nel prestigioso college di Oxford dove conobbe Michael Palin; insieme crearono appunto i Monty Phyton, iniziando una serie di show televisivi. Nel 1969, poi, al tandem si unirono anche John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle e Terry Gilliam, recitando nello show per la BBC “Monty Python’s Flying Circus”, che andò in onda per cinque anni e che, come ricorda TgCom24.it, rivoluzionò la comicità. “Se una cosa faceva ridere a tutti e sei, allora potevamo andare avanti con quella”, aveva ricordato di recente Jones, parlando del gruppo di cui sopra. Terry Jones nella sua carriera è stato anche sceneggiatore, nonché doppiatore. Curiosità, ogni membro dei Monty Python ha un asteroide a suo nome, e ovviamente anche Jones ne ha una.

