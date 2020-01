Terza guerra mondiale Usa Iran/ Teheran esce dal nucleare, l’Iraq caccia i militari

Tensione alle stelle fra Iran e Usa. Dopo l’uccisione del generale Soleimani, la situazione sembra ormai fuori controllo, e le due nazioni, con l’aggiunta dell’Iraq, si stanno scambiando accuse reciproche. Per ora siamo solo nel campo delle parole, dei proclami e dei tweet, ma sono molti convinti che basta un niente per scatenare un nuovo conflitto. Nelle ultime ore, intanto, l’Iran ha abbandonato gli accordi sul nucleare del 2015, e così facendo potrà arricchire l’uranio “senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche”. Pronta la replica di Germania, Francia e Gran Bretagna: “Chiediamo all’Iran di ritirare tutte le misure che non sono in linea con l’accordo sul nucleare”, recita una nota a firma Merkel, Macron e Johnson. Intanto il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione non vincolante in cui ha chiesto al governo di cacciare le truppe straniere dal paese, in primis quelle Usa.

TERZA GUERRA MONDIALE USA IRAN: CONTINUE MINACCE FRA TRUMP, IRAN E IRAQ

Pronta la replica di Trump che ha spiegato che in caso di “cacciata”, a quel punto gli Stati Uniti replicheranno con “sanzioni enormi” contro Baghdad. “Abbiamo lì una base aerea straordinariamente costosa – le parole del commander in chief – costruirla è costato miliardi di dollari, molto prima di me. Non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino. Vareremo contro di loro – ha aggiunto – sanzioni come non le hanno mai viste prima, che in confronto quelle all’Iran sembreranno morbide. Se l’Iran dovesse attaccare qualunque persona o obiettivo americano gli Stati Uniti colpiranno subito anche in maniera sproporzionata”. Ma ovviamente le minacce non si sono esaurite, e Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione, segretario del Consiglio per la determinazione delle scelte, ha avvisato gli Usa che in caso di nuovo attacco “cancellerà Israele dalle carte geografiche. Le truppe Usa – ha aggiunto e concluso – saranno presto espulse dalla regione”.

