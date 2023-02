Tessera elettorale e documenti per votare alle Elezioni Regionali 2023/ Cosa fare se sono scaduti

TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI PER LE REGIONALI 2023: COSA SERVE PER VOTARE?

Per votare alle elezioni Regionali 2023 servono la tessera elettorale e uno tra i documenti presenti nell’elenco ufficiale relativo a quelli riconosciuti ai seggi. Quali sono i documenti d’identità che campeggiano all’interno di questo novero? Si tratta della carta d’identità, della ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica, del passaporto, della patente, del libretto di pensione, del porto d’armi, del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, delle tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato e, infine, delle tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (convalidata da un comando militare).

Oltre ai documenti sopra indicati, la tessera elettorale è indispensabile in occasione delle Regionali 2023 per esercitare il diritto di voto, ma anche per ottenere le agevolazioni riservate alle elettrici e agli elettori sul costo dei biglietti di viaggio ed esercitare il voto assistito, ossia la possibilità di farsi accompagnare al seggio.

TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTI PER LE REGIONALI 2023: COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO?

Qualora ci si accorga di non essere in possesso di uno dei documenti richiesti per votare alle Elezioni Regionali 2023, con particolare riferimento alla tessera elettorale (non ritirata, smarrita, spazi di votazione esauriti), niente paura: sarà sufficiente recarsi presso l’ufficio elettorale del proprio Comune o presso qualsiasi sede anagrafica, senza obbligo di appuntamento. Infatti, in occasione delle elezioni, gli uffici comunali delle Regioni interessate effettueranno aperture straordinarie.

Altra informazione utile: per ritirare la tessera elettorale di altre persone (anche non parenti), occorre presentare: copia dei documenti di identità delle persone interessate (passaporto, carta di identità o patente) e il proprio documento d’identità in originale. Ai seggi, è bene precisarlo, non è prevista la presenza di addetti comunali autorizzati al rilascio di tessere elettorali o di altri documenti personali. Per arrivare preparati alle Regionali 2023 ed evitare spiacevoli imprevisti, è dunque opportuno effettuare un’accurata verifica a casa.

