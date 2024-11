Ci avviciniamo al doppio appuntamento con le Elezioni Regionali tra Emilia Romagna ed Umbria con le quali gli elettori – tessera elettorale alla mano – saranno chiamati a scegliere la composizione dei rispettivi governatorati regionali: due appuntamenti certamente importanti e che (come sempre accade in questi casi) apriranno all’immancabile dubbio su quali sono i documenti che occorrerà portare con sé alle urne per far valere il proprio diritto di voto; oltre a quello su come ci si debba comportare nel caso in cui non si scopra troppo tardi di aver smarrito un qualche documento o che la tessera è ormai esausta e piena di timbri.

Come si vota per fuori sede Elezioni Regionali Emilia Romagna-Umbria 2024/ Sconti viaggi, cittadini esteri e…

Partendo dal primo – e certamente più semplice – dubbio, ci teniamo a ricordare a tutti voi elettori che per votare alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna o Umbria vi basteranno due documenti: da un lato la già citata tessera elettorale e dall’altro un qualsiasi documento identificativo che dovrebbe (preferibilmente) essere quello d’identità classico o elettronico, ma che può anche essere sostituto dalla patente, dal passaporto e da qualsiasi altro tesserino ufficiale che riporti la vostra foto e la firma.

ELEZIONI CONGRESSO USA, DIRETTA E RISULTATI PRESIDENZIALI 2024/ Doppio successo di Trump in Senato e Camera

Cosa fare se ho i documenti e la tessera elettorale scaduti alle Elezioni Regionali Emilia Romagna e Umbria: la guida

Compreso che per votare vi basteranno la tessera elettorale e un documento, resta da capire cosa fare nel caso li si smarrisca o ci si renda conto di non averli con sé: senza tessera inevitabilmente non potrete esercitare il vostro diritto/dovere, ma in caso non abbiate un documento potrete anche procedere all’identificazione informale nel caso in cui un membro del vostro seggio elettorale vi conosca personalmente, o conosca qualcuno che può farvi da garante; pena – anche in questo caso – l’impossibilità di votare.

Come si vota al Congresso Elezioni Usa 2024/ Scheda Senato e Camera dei Rappresentanti: seggi, come funziona

Tornando indietro, nel caso il vostro problema sia la tessera elettorale, sappiate che tanto per le Elezioni Regionali in Emilia Romagna, quanto per quelle in Umbria potrete recarvi nelle giornate – e per tutto l’orario – di apertura delle urne presso il comune della vostra città che sarà eccezionalmente aperto proprio per rilasciarvi nell’arco di pochi minuti una nuova tessera elettorale o un documento d’identità provvisorio.