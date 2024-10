Quali sono i documenti necessari per votare alle Elezioni Liguria 2024, cosa fare in caso di smarrimento, furto o deterioramento, come comportarsi se la tessera elettorale fosse completa, e ancora – ma forse soprattutto – come muoversi su tutte queste cose venissero scoperte all’ultimo prima di andare alle urne? Sicuramente sono domande che staranno rimbalzando nella testa di almeno alcuni tra i tanti elettori che nei prossimi giorni saranno chiamati alle urne delle Elezioni Regionali Liguria 2024 e – fortunatamente – la buona notizia è che c’è una risposta semplicissima ad ognuno (e a tanti altri) di questi quesiti!

Partendo dal principio, per le Regionali – come in tutte le altre votazioni politiche – sarà necessario recarsi all’urna segnata sulla propria tessera elettorale portando con sé quest’ultima e i classici documenti in grado di attestare inequivocabilmente la propria identità: via libera alla Carta d’identità (cartacea o elettronica), ma anche alla Patente, alla tessera di congedo rilasciata all’apposita Unione nazionale ufficiali e ai tesserini degli ordini professionali; con l’unico limite che se si optasse per una delle ultime due categorie bisogno controllare che siano munite di una fotografia.

Elezioni Liguria 2024, documenti persi e tessera elettorale completa: cosa fare e come comportarsi

Interessante ricordare che in caso non si riuscisse in nessun modo a reperire un documento per le Elezioni Liguria 2024, si potrà anche sperare di conoscere personalmente uno dei membri della sezione elettorale di riferimento che potranno fare da garanti per l’identificazione; oppure – in assenza di conoscenti – ci si potrà rivolgere ad una persona definita ‘nota all’Ufficio’, ovvero che conosca personalmente un membro della sezione e il soggetto sprovvisto di documenti facendo da ponte tra i due.

Discorso diverso – invece – per la tessera elettorale che dovrà indistintamente essere presentata, pena l’impossibilità di esercitare il diritto di voto: se la mattina delle elezioni la si riscoprisse scaduta oppure senza più spazi liberi per il classico timbro, l’unica cosa da fare per votare è recarsi innanzitutto al proprio comune che sarà aperto eccezionalmente in concomitanza con le urne per rilasciare un’eventuale copia della scheda nell’arco di pochi minuti.