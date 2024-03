Chi è nuovo allenatore Lecce? Esonerato D’Aversa dopo Testata a Henry/ Semplici in pole (11 marzo 2024)

D’AVERSA ESONERATO DAL LECCE: FATALE LA TESTATA A HENRY

Roberto D’Aversa è stato esonerato dal Lecce. L’allenatore dei salentini è stato sollevato dall’incarico dopo la testata a Thomas Henry, appena dopo il fischio finale della partita che, nel lunch match della 28^ giornata, il Lecce ha perso in casa contro il Verona, venendo scavalcato dall’Hellas in classifica e ora rischiando grosso in termini di retrocessione. La coda di Lecce Verona è stata animata da parecchia tensione: Henry, entrato in campo nella seconda parte del secondo tempo, ha avuto un acceso diverbio con il difensore avversario Marin Pongracic, ma poi le immagini hanno mostrato come lo scontro peggiore sia stato quello avvenuto con Roberto D’Aversa.

L’allenatore del Lecce è stato colto nell’atto di rifilare una testata all’attaccante francese: quest’ultimo ha fatto sapere di non essere pronto a perdonare D’Aversa, il quale sui social ha scritto di un contatto avvenuto ma senza colpi inferti. Per non sbagliare, la società lo ha esonerato con effetto immediato: D’Aversa rischia ora una squalifica anche lunga, sulla scia di quanto accaduto nel 2012 a Delio Rossi che, all’epoca allenatore della Fiorentina, dopo aver preso a pugni Adem Ljajic in panchina era stato sospeso per tre mesi. Oltre al danno dunque, la sconfitta casalinga sanguinosa, anche questa beffa di “dover” cambiare allenatore.

CHI IL NUOVO ALLENATORE DEL LECCE?

Intanto infatti il Lecce deve definire il nuovo allenatore dopo l’esonero di D’Aversa, ed è una decisione che andrà ponderata: la situazione dei salentini è delicata, 25 punti in classifica con il Cagliari e il Sassuolo che soffiano sul collo. In pole position ci sarebbe Leonardo Semplici, che ha allenato gli isolani come ultimo lavoro in Serie A ed era stato sondato dai neroverdi prima dell’accordo con Davide Ballardini; tra gli altri nomi papabili in queste ultime ore è spuntato anche quello di Luca Gotti.

Quest’ultimo era stato promosso dall’Udinese qualche stagione fa e, da semplice traghettatore, era diventato autore di una delle strisce più lunghe nella storia recente friulana, prima di passare sulla panchina del Verona e, come incarico più recente nel massimo campionato, aver allenato lo Spezia dal quale era stato esonerato, anche se poi il club non aveva evitato la retrocessione arrivata al playout proprio contro l’Hellas. Si vedrà, intanto quel che è certo è che D’Aversa è stato esonerato dal Lecce a causa della testata rifilata a Henry.

