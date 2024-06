Testimoni matrimonio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, chi sono?/ Gli sposi hanno scelto la famiglia…

Il clima di festa si assapora già da diverse ore ma l’apoteosi è prevista per quest’oggi: siamo pronti a vivere da spettatori curiosi il matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che sicuramente sarà innanzitutto una grande festa all’insegna dell’amore. Sono previsti tantissimi invitati tra amici, parenti e ospiti d’eccezione: ovviamente, non può mancare un focus su chi sono i testimoni scelti da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per il matrimonio.

Francesco Moser, il papà di Ignazio al matrimonio con Cecilia Rodriguez/ “Speriamo vada tutto bene…”

Chi sono i testimoni di Ignazio Moser al matrimonio con Cecilia Rodriguez, oggi 30 giugno 2024? Il neo sposo ha optato per una scelta di famiglia; al suo fianco avrà infatti suo fratello Carlo e sua sorella Francesca. Con entrambi ha spesso dichiarato di avere un rapporto viscerale ed è dunque ovvio che, per il giorno forse più importante della sua vita, scegliesse di essere accompagnato per il ruolo di testimoni dalle persone più importanti e fondamentali della sua vita.

Vestito da sposa Cecilia Rodriguez: che abito indossa al matrimonio?/ Marchio e scarpe scelti per le nozze

Belen Rodriguez testimone di Cecilia Rodriguez al matrimonio con Ignazio Moser: fondamentale per la sorella nelle tappe verso le nozze

Anche Cecilia Rodriguez nella scelta dei testimoni al matrimonio di oggi con Ignazio Moser ha dato la proprietà alla famiglia. Al suo fianco – sicuramente con un fiume in piena di lacrime conoscendo la sua empatia – avrà la sorella Belen Rodriguez. Tra l’altro, la conduttrice ha accompagnato la neo sposa in tutte le tappe cruciali di questo cammino verso il matrimonio.

Belen Rodriguez – testimone di Cecilia Rodriguez al matrimonio con Ignazio Moser – ha assistito la sorella a partire dalle basi organizzative delle nozze. In primis, con la madre Veronica Cozzani non poteva mancare all’addio al nubilato. Ma ancora più importante, la conduttrice ha affiancato sua sorella Cecilia Rodriguez anche nella scelta quanto mai ostica dell’abito da sposa; Belen Rodriguez ha infatti avuto un ruolo cruciale nelle ultime prove per l’outfit che tra l’altro è statti curato dallo stesso atelier scelto da Diletta Leotta per il matrimonio con Loris Karius.

Santiago e Luna Marì chi sono paggetti di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser figli Belen/ "Coppia perfetta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA