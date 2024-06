Carlo e Francesca Moser, fratelli Ignazio Moser/ “Papà non è mai stato affettivo con noi”

Ignazio Moser non è figlio unico. Il marito di Cecilia Rodriguez, infatti, ha un fratello di nome Carlo Moser e una sorella di nome Francesca Moser nati dal matrimonio dei genitori Francesco Moser e Carla Merz. Il primo figlio è Carlo che, proprio come Ignazio, lavora nell’azienda di vini di famiglia. A differenza di Ignazio, balzato al grande successo e popolarità dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, i fratelli non hanno mai avuto mire o desideri di celebrità nel mondo della televisione o dello spettacolo. Schivi, discreti e riservati, i fratelli di Ignazio Moser fanno lavori completamente differenti, ma sono molto legati al fratello.

Proprio Ignazio Moser durante una intervista rilasciata alla stampa ha parlato di come il padre Francesco Moser non sia stato molto tenero con loro tre. “Papà non è mai stato affettivo” – ha confessato Ignazio precisando – “era più facile prendere una sgridata da lui. Io non sono mai stato un angioletto, ma qualche “ti voglio bene” in più sarebbe stato ben gradito”.

Chi sono Carlo e Francesca, i fratelli di Ignazio Moser

Ma chi sono Carlo e Francesca Moser, i fratelli di Ignazio Moser? Carlo Moser è il primo figlio nato dal matrimonio tra Francesco Moser e Carla Merz e ricopre il ruolo di vicepresidente nell’azienda vinicola di famiglia la “Trentodoc”. Carlo ha una grandissima passione per il vino che gli è stata tramandata proprio dal padre Francesco Moser; una passione che è riuscita a trasmettere anche al figlio famoso Ignazio e alla figlia femmina Francesca. Proprio Carlo parlando della passione per il vino del papà ha detto: “nel suo cuore ancora prima della bicicletta, c’era la vigna. Ha iniziato a lavorare a 14 anni tra i filari d’uva e a 18 ha cominciato a correre in bici”.

Non solo, il figlio Carlo Moser ha aggiunto: “quando papà correva, un giorno incontrò il direttore commerciale di Moët et Chandon. Da quel momento abbiamo iniziato a fare metodo classico”. Oggi l’azienda vinicola di famiglia si è fatta apprezzare e conoscere anche all’estero grazie all’impegno dei giovani Moser: “vendiamo soprattutto in Belgio, ma anche in Germania, Svizzera, Norvegia e negli Stati Uniti. Oltreoceano la ristorazione italiana è molto ben educata al nostro vino. Il prodotto viene apprezzato”.











