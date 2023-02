Testo “Cenere”, canzone Lazza/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“CENERE”, TESTO CANZONE LAZZA A SANREMO 2023

Cenere, il testo della canzone che Lazza porta in gara al Festival di Sanremo 2023, sembra uno dei più interessanti dell’intera manifestazione, grazie all’arrangiamento di Dario “Dardust” Faini, ma anche della vena lirica con cui il rapper si è approcciato al brano: “Avvertivo l’esigenza di far sentire la mia penna, che è una cosa a cui tengo molto. Volevo una canzone che facesse passare un messaggio forte”.

Intervistato a Oggi è un altro giorno il giorno prima dell’inizio del Festival di sanremo 2023, Lazza ha spiegato il motivo della scelta ricaduta sulla cenere come figura dominante del suo brano: “Mi piaceva questo concetto di rinascita, di ripartire da zero, rinascere dalla cenere come l’araba fenice.”

Iniziamo a entrar dentro la nostra analisi: la canzone Cenere di Sanremo 2023 ha un testo quasi crepuscolare, che racconta – come parecchi brani del Festival – un momento di crisi in una storia d’amore, quando l’unità di una coppia si frantuma e si ritorna a essere due mondi isolati, paralleli: “So che ho un posto ma non qui / Tra le tue grida in loop / Corro via su una cabriolet / Di noi resteranno soltanto ricordi confusi”; “Aiutami a sparire come cenere / Mi sento un nodo alla gola / Nel buio balli da sola / Spazzami via come cenere”.

“CENERE”, ANALISI TESTO CANZONE LAZZA A SANREMO 2023

A differenza del tono delle liriche, il testo della canzone Cenere di Lazza ha un suo incedere ritmico pulsante, per cui i versi si adattano ai battiti della base musicale, si allungano o stringono a seconda del beat: si passa dai versi secchi del ritornello (“Ti dirò cosa si prova / Tanto non vedevi l’ora / Ma verrai via con me”) a frasi più ampie in cui il talento del rapper può venire fuori (“Primo in classifica ma non mi importa / Mi sento l’ultimo come persona / L’ultima volta che ho fatto un pronostico / È andata a finire che mi sono arreso”: chissà che in versi simili non ci sia anche un po’ di scaramanzia sanremese?).

ANALISI TESTO CANZONE “CENERE” DI LAZZA A SANREMO 2023: FINE O RINASCITA?

Nella seconda parte del testo della canzone Cenere, i chiaroscuri acquistano però una luce diversa, la passione che lega alla persona che si ama si accende e dà forza ai versi che cercano una nuova strada dietro la disillusione: si passa da “Ormai nemmeno facciamo l’amore / Direi piuttosto che facciamo l’odio” a “Vorrei / Che andassi via / Lontana da me / Ma sei la terapia / Rinasceremo insieme dalla cenere”, più che una speranza, il segno di una lotta, l’amore come una fenice. “Tu sei più calda del sole / Io invece freddo mercurio / Lasciamo quelle parole / Dimenticate nel buio”. Lazza, dopo essere stato il più venduto cantante italiano dello scorso anno e aver riempito i concerti, è pronto per una nuova affermazione a Sanremo 2023 e un nuovo pubblico e non ha il minimo timore reverenziale.

