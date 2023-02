Testo completo “Anima mia” e “La Forza della Vita” di Paolo Vallesi/ Video, cover a Sanremo 2023

“La Forza della Vita” e “Anima mia” protagoniste della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Festival di Sanremo 2023, tra i grandi protagonisti della serata cover ci saranno i brani “La Forza della Vita” di Paolo Vallesi e “Anima mia” dei Cugini di Campagna. Lo canteranno proprio l’artista fiorentino e lo storico gruppo, in un medley attesissimo dal pubblico sanremese. Paolo Vallesi è infatti ospite dei Cugini di Campagna nella serata cover per un medley diretto dal Maestro Fabio Gargiulo. Vediamo ora qualche dettaglio in più su questi due brani, prima di scoprire il testo completo e i video musicali.

“La Forza della vita”, di Paolo Vallesi, si classifica terza proprio al Festival di Sanremo nel 1992, nella categoria Big. È un successo clamoroso negli anni Novanta ed è stata protagonista anche dell’album celebrativo dei trent’anni di carriera di Paolo Vallesi, che ne ha riproposto una versione cantata assieme a Gianni Morandi, anch’egli protagonista di questa 73esimo Festival. Invece il secondo brano della serata cover, “Anima mia”, è nientemeno che il più grande successo dei Cugini di Campagna. Uscito nel 1973, esattamente 50 anni fa, è stato inciso in varie lingue. Ne esistono anche svariate cover di artisti di calibro internazionale, dagli ABBA a Dalida e Perry Como.

Testo completo “La Forza della Vita” di Paolo Vallesi cantata da Paolo Vallesi e i Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Passiamo ora a leggere qui di seguito il testo completo di “La Forza della Vita” di Paolo Vallesi, interpretata nel corso della quarta serata di Sanremo 2023 da Paolo Vallesi e i Cugini di Campagna.

Anche quando ci buttiamo via

Per rabbia o per vigliaccheria

Per un amore inconsolabile

Anche quando in casa il posto è più invivibile

E piangi e non lo sai che cosa vuoi

Credi

C’è una forza in noi amore mio

Più forte dello scintillio

Di questo mondo pazzo e inutile

È più forte di una morte incomprensibile

E di questa nostalgia

Che non ci lascia mai

Quando toccherai

Il fondo con le dita

A un tratto sentirai

La forza della vita

Che ti trascinerà

Con se

Amore non lo sai

Vedrai una via d’uscita c’è

Anche quando mangi per dolore

E nel silenzio senti il cuore

Come un rumore insopportabile

E non vuoi più alzarti

E il mondo è irraggiungibile

E anche quando la speranza

Oramai non basterà

C’è una volontà

Che questa morte sfida

È la nostra dignità

La forza della vita

Che non si chiede mai

Cos’è l’eternità

Anche se c’è chi la offende

O chi le vende l’aldilà

Quando sentirai che afferra le tue dita

La riconoscerai

La forza della vita

Che ti trascinerà

Con sé

Non lasciarti andare mai

Non lasciarmi senza te

Anche dentro alle prigioni

Della nostra ipocrisia

Anche in fondo agli ospedali

Della nuova malattia

C’è una forza che ti guarda

E che riconoscerai

È la forza più testarda che c’è in noi

Che sogna e non si arrende mai

E’ la volontà

Più fragile e infinita

La nostra dignità

(Amore mio è)

La forza della vita

Che non si chiede mai

Cos’è l’eternità

Ma che lotta tutti i giorni insieme a noi

Finché non finirà

Quando sentirai

La forza è dentro di noi (che afferra le tue dita)

Amore mio prima o poi (la riconoscerai)

La sentirai, la forza della vita

Che ti trascinerà con se

Che sussurra intenerita

“Guarda ancora quanta vita c’è!”

Il video della canzone “La Forza della Vita” di Paolo Vallesi interpretata a Sanremo 20223 con i Cugini di Campagna

Testo completo “Anima mia” dei Cugini di Campagna cantata da Paolo Vallesi e i Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Passiamo ora a leggere qui di seguito il testo completo di “Anima mia” dei Cugini di Campagna, interpretata nel corso della quarta serata di Sanremo 2023 da Paolo Vallesi e i Cugini di Campagna.

Andava a piedi nudi per la strada

Mi vide e come un’ombra mi seguì

Col viso in alto di chi il mondo sfida

E tiene in piedi un uomo con un sì

Nel cuore aveva un volo di gabbiani

Ma un corpo di chi ha detto troppi sì

Negli occhi la paura del domani

Come un ragazzo me ne innamorai

La notte lei dormiva sul mio petto

Sentivo il suo respiro su di me

E poi mi dava i calci dentro il letto

C’è ancora il suo sapore qui con me

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C’è ancora il letto come l’hai lasciato tu

Avrei soltanto voglia di sapere

Che fine ha fatto e chi sta con lei

Se sente ancora freddo nella notte

Se ha sciolto i suoi capelli oppure no

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C’è ancora il letto come l’hai lasciato tu

Na nai na, na na nai na, na na nai na

Na na nai na, nai na na

Il video della canzone “Anima mia” dei Cugini di Campagna interpretata a Sanremo 2023 insieme a Paolo Vallesi













© RIPRODUZIONE RISERVATA