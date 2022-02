Testo completo “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano/ La cover a Sanremo 2022

Canzone di Don Backy e Detto Mariano sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Ci sarà il momento di Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 quella dedicata alle cover. A recitarla ci sarà una grandissima della storia della musica italiana, Iva Zanicchi. Il brano arrivò terzo al Festival di Sanremo 1968 cantato da Milva insieme ad Adriano Celentano. Fu composta proprio da Don Backy e Detto Mariano, una storia d’amore finito con una delle due parti ancora col cuore lacerato.

La canzone rischiò di non andare a Sanremo per un diverbio tra Don Backy e Celentano stesso. Questo fatto portò il molleggiato sul palcoscenico con una versione diversa da quella che aveva l’artista toscano. Storia controversa per un brano stupendo che sarà interpretato da Iva Zanicchi, una cantante in grado di dargli sicuramente quanto merita.

Testo completo “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano cantata da Iva Zanicchi a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva interpretata durante la quarta sera di Sanremo 2022 da Iva Zanicchi.

Nel più bel sogno ci sei solamente tu

sei come un’ombra che non tornerà mai più

tristi sono le rondini nel cielo

mentre vanno verso il mare

é la fine di un amore.

Io sogno e nel mio sogno vedo che

non parlerò d’amore, non ne parlerò mai più

quando siamo alla fine di un amore

soffrirà soltanto un cuore

perché l’altro se ne andrà

Ora che sto pensando ai miei domani

son bagnate le mie mani

sono lacrime d’amore.

Nel più bel sogno ci sei solamente tu

sei come un’ombra che non tornerà mai più

questa canzone vola per il cielo

le sue note nel mio cuore

stan segnando il mio dolore.

Ora che sto pensando ai miei domani

son bagnate le mie mani

sono lacrime d’amore.

Questa canzone vola per il cielo

le sue note nel mio cuore

stan segnando il mio dolore.

Il video di Canzone di Don Backy e Detto Mariano





