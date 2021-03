Testo completo “Glicine” Noemi/ “Canzone che parla molto di me…” (Sanremo 2021)

Ci sarà anche Noemi tra i 26 big in gara al settantunesimo Festival di Sanremo, al quale concorrerà con il brano “Glicine”, che la stessa artista ha voluto presentare in anteprima ai suoi fan e agli spettatori della kermesse canora matuziana attraverso un video pubblicato in esclusiva su RaiPlay: “Sicuramente è una canzone che amo molto – ha raccontato –, perché ci vedo dentro una riscoperta importante e mi piace molto il modo in cui ho lavorato su questo pezzo, partendo da me e dalle mie emozioni. Si tratta di un singolo profondamente personale, nel quale ho cercato di recuperare e riscoprire dei suoni che mi piacciono da sempre e c’è un bel mix tra analogico e digitale, che contribuisce a creare una dimensione unica”.

“Affronterò con grande emozione questo Sanremo – ha proseguito Noemi –, perché questa rinascita fa sembrare come se tutto accadesse per la prima volta. Credo che mostrerò lati diversi di me o fragilità inedite”. Cosa è mancato di più all’artista in questo periodo di restrizioni? “Molte cose, a partire dal contatto fisico. E poi mi hanno segnato la chiusura dei teatri e lo stop ai concerti. Calcare il palco dell’Ariston dopo un periodo di stop così lungo ha un significato speciale. Non dimentichiamoci che la musica è sempre la colonna sonora della nostra vita”. Per quanto riguarda infine i riti scaramantici, “il gesto che mi aiuta ad allentare la tensione è uno solo: faccio un sospiro lungo per concentrarmi davanti al microfono”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

TESTO COMPLETO “GLICINE” NOEMI

“Glicine” è la canzone con cui Noemi gareggia al Festival di Sanremo 2021. Si tratta di un brano imperniato prevalentemente sul ricordo, sulla tristezza, su un abbraccio appartenente al passato, velato da poesia. Di seguito riportiamo il testo completo del singolo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu.

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’.

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle,

Il tuo nome fra le stelle.

Sembra ieri,

Sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Scommetto che

Ora non prendi più

L’abitudine di far

Sempre come vuoi tu.

E quando arriva sera

Mi manca l’atmosfera

Non è la primavera…

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti

Forse è solo che mi manca parte

Di un passato lontano come Marte

Tu cosa dirai vedendomi arrivare

Quando ti raggiungerò

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Ora che

Non posso più tornare

A quando ero bambina

Ed ero salva da ogni male

E da te, da te, da te…

© RIPRODUZIONE RISERVATA