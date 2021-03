Testo completo “Goal!” Avincola/ “Canto il riscatto dei panchinari” (Nuove Proposte)

La tenzone canora fra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021 include fra i suoi concorrenti anche Avincola, che salirà sul palco del teatro Ariston intonando “Goal!”, il suo inedito che egli stesso ha inteso descrivere e illustrare brevemente in anteprima ed esclusiva assoluta per le telecamere di RaiPlay, sulla cui piattaforma nei giorni scorsi è comparso il filmato nel quale il giovane racconta il messaggio che intende lanciare attraverso la sua musica e le sue parole. “Io faccio musica in generale, non ho paletti in riferimento ai vari generi: pop, indie, qualunque cosa. Diciamo che quello che mi esce fuori faccio. Questo brano, in particolare, è stato scritto appositamente per il Festival e nasce da un sentimento di riscatto: siamo stati tutti panchinari almeno una volta nella vita e anche in quelle condizioni dobbiamo ricordarci che si può sempre riuscire a fare la propria parte”.

Per quanto concerne il suo retroterra familiare, Avincola ha sottolineato come suo padre gli abbia più volte domandato con insistenza se fosse veramente sicuro di volere intraprendere una carriera da cantante, fino a quando si è dovuto arrendere di fronte alla convinzione del figlio. Che ha chiuso la sua intervista con una risposta intelligente: “Meglio vincere o partecipare? Meglio vincere per partecipare e partecipare per vincere. L’importante è entrare in campo, poi, se fai gol, chiaramente è meglio”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

TESTO COMPLETO “GOAL!” AVINCOLA

Avincola partecipa al Festival di Sanremo tra le Nuove proposte con il brano “Goal!” e racconta di chi è sempre stato abituato a stare in panchina e, improvvisamente, ha l’occasione di ribaltare le prospettive e di segnare. Riportiamo di seguito il testo completo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Voglio stare bene

Stare bene e basta

Ma io giro la testa

E tu giri la pasta

E le padelle scintillano

E i nostri cuori si bruciano

Smettila di cucinare

Ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

Come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

E poi ce ne andiamo

E non torniamo più

Sarebbe bello finire così

Come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA