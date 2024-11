Testo “Tutte le volte”, canzone Sidy Casse: analisi e significato del brano

A Sanremo Giovani 2025, con la speranza di arrivare sul palco dell’Ariston, Sidy Casse porta il brano “Tutte le volte”. Si tratta di una canzone d’amore che racconta di una storia molto turbolenta, ricca di constasti: i protagonisti del brano si fanno male a vicenda ma, nonostante ciò, non riescono a far a meno di cercarsi, superando così di continuo litigi e delusioni. L’attrazione tra loro, infatti, è talmente forte che il protagonista non riesce a lasciar andare via la persona amata. “Tanto è come stare in mezzo al mare, senza di te non so dove andare. E sto annegando tra le tue labbra, ti prego insegnami a stare a galla” dice Sidy Casse nel testo del brano.

Ogni bugia della persona che ama, “toglie l’aria” a Sidy, protagonista del brano: nonostante ciò, lui prega l’amata di restare. “Mi toglie l’aria ma tu resta ancora, se vuoi fammi male solo questa notte, facciamoci male come tutte le volte” dice Sidy Casse nel brano. L’amore, dunque, sembra essere tossico: una storia che fa male ma che, nonostante ciò, il protagonista non riesce a lasciar andare via. “Fumavi sempre fino a stare male, io parlavo forte solo per farti sentire, tutti quei silenzi che non sai ascoltare, affoghiamo ancora dentro i nostri bicchieri” prosegue nel brano l’artista, pronto a conquistare Sanremo Giovani 2025.

Sidy Casse a Sanremo Giovani 2024? Il significato di “Tutte le volte”

Una storia tossica, che fa male, una relazione molto turbolenta ma comunque sentita e ricca di passione. Nel brano “Tutte le volte”, Sidy Casse alla fine chiede all’amata di andare via: “Corri via da me, io non ti seguirò, come Apollo e Dafne”. Nonostante ciò, nonostante questo dolore che i due amanti si provocano a vicenda, il cantante chiede alla persona che ama di restare: “Se vuoi fammi male solo questa notte, facciamoci male come tutte le volte”.

