Testo completo “La bambola” di Patty Pravo/ La cover a Sanremo 2022

La bambola di Patty Pravo sarà sul palco del Festival di Sanremo 2022 interpretata da Dargen D’Amico nella serata delle Cover. Il brano fu inciso su un 45 giri del 1968 dall’etichetta ARC sul cui lato B c’era Se c’è l’amore. Scritto da Franco Migliacci, Bruno Zambrini e Ruggero Cini rimase al primo posto dei dischi più venduti in Italia per ben nove settimane, risultando alla fine del 1968 come il secondo più venduto in tutto il paese. Patty Pravo incise il brano anche in francese Une Poupée e anche in spagnolo come La Muneca.

Racconta la storia di una donna che chiede al suo uomo di rispettarla invece di trattarla appunto come una bambola da utilizzare a proprio piacimento. L’intro musicale fu realizzato con una chitarra acustica a 12 corde suonata dal grande Maurizio D’Angelo e un tamburello. Sarà curioso scoprire stasera, sul palco di Sanremo 2022, come Dargen D’Amico deciderà di reinterpretare Patty Pravo.

Di seguito leggiamo il testo completo di “La bambola“ di Patty Pravo interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Dargen D’Amico.

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te

No ragazzo, no, no ragazzo, no

Del mio amore non ridere

Non ci gioco più quando giochi tu

Sai far male da piangere, da stasera la mia vita

Nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più

No ragazzo, no

Tu non mi metterai

Tra le dieci bambole

Che non ti piacciono più

Oh no, oh no

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te

No ragazzo, no

Tu non mi metterai

Tra le dieci bambole

Che non ti piacciono più

Oh no, oh no

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Il video di un’esibizione di Patty Pravo

