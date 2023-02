Testo completo “Vivere” di Vasco Rossi/ Video, la cover a Sanremo 2023

“VIVERE” DI VASCO ROSSI PROTAGONISTA DELLA SERATA DELLE COVER AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Al Festival di Sanremo 2023 riecheggeranno le note di “Vivere”, brano di Vasco Rossi che sarà interpretato oggi, nella serata dedicata alle cover, da Levante e Renzo Rubino (testo completo in basso). Esso fu pubblicato il 15 febbraio 1993, sostanzialmente trent’anni fa, e campeggia all’interno dell’album “Gli spari sopra”, uno tra i più venduti in Italia (1 milione di copie, ndr).

Lo stesso Vasco Rossi ha svelato che il singolo che verrà interpretato da Levante a Sanremo 2023 nacque in maniera del tutto casuale nel contesto della prestigiosa Villa Condulmer, per mezzo di un accordo improvvisato dal musicista Massimo Riva e di una melodia intonata da Tullio Ferro. Il messaggio che emana è di forza assoluta: esorta chi la ascolta a non arrendersi mai di fronte alle sfide dinnanzi alle quali il destino ci pone di fronte, rivolgendo il pensiero a un domani migliore e accettando l’alternanza fra giorni felici e spensierati e giorni più cupi, che però andranno presto in archivio per lasciare spazio alle sorprese che soltanto la vita è in grado di offrire agli esseri umani.

TESTO COMPLETO “VIVERE” DI VASCO ROSSI CANTATA DA LEVANTE E RENZO RUBINO A SANREMO 2023

Di seguito andiamo a leggere il testo completo di “Vivere” di Vasco Rossi, interpretata durante la quarta serata di Sanremo 2023 da Levante e Renzo Rubino.

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere!

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

Così come non hai fatto mai

E poi pensare che domani sarà sempre meglio

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere

E sperare di star meglio

Vivere

E non essere mai contento

Vivere

Come stare sempre al vento

Vivere, come ridere

Vivere (vivere)

Anche se sei morto dentro

Vivere (vivere)

E devi essere sempre contento

Vivere (vivere)

È come un comandamento

Vivere o sopravvivere

Senza perdersi d’animo mai

E combattere e lottare contro tutto contro

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere, vivere (vivere)

E sperare di star meglio

Vivere, vivere (vivere)

E non essere mai contento

Vivere, vivere (vivere)

E restare sempre al vento a

Vivere e sorridere dei guai

Proprio come non hai fatto mai

E pensare che domani sarà sempre meglio

