Testo Domenica canzone Achille Lauro/ Analisi e significato: metafore… (Sanremo 2022)

“DOMENICA”, ANALISI TESTO CANZONE ACHILLE LAURO A SANREMO 2022

“Domenica” segna il ritorno di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022, la terza volta in gara, ma anche la quarta kermesse di fila, considerando l’esperienza da ospite del Sanremo 2021. Il celebre artista capitolino porta all’Ariston di Sanremo 2022 il testo della canzone Domenica che ha con grande ritmo e che conferma la volontà di continuare a esplorare quei territori tra pop e rock. Con l’analisi del testo della canzone Domenica di Achille Lauro andiamo a scoprire anche le sue parole che ascolteremo stasera nella prima serata di Sanremo 2022.

Il testo della canzone Domenica si apre, come accade molto spesso nei pezzi di Lauro, con una sequela di immagini ravvicinate e metaforiche: “È come i cani che si annusano, oh no/ Oppure i gatti che girano al porto/ Negli occhi è rock ‘n’ roll/ Sembra ti tocchino/ Oh my God/ Città peccaminose/ Donne pericolose/ L’amore è un’overdose/ 150 dosi/ Oh sì, sì/

Fanculo è Rollin’ Stone/ Ah ah ah/ È zucchero e lampone/ Mi ingoia come un boa/ Lei dice “come osi”/ Poi mi spoglia/ È come un ladro/ No/ Le tratto bene se no si innamorano ah, ah/ Più tardi in camera/ Sì poi ti chiamerò”. La prima strofa del testo della canzone Domenica offre dunque la visione di una relazione imperniata sull’attrazione sessuale e sulla chimica del rapporto carnale tra uomo e donna, lontano dall’amor cortese dell’epica cavalleresca e con la componente femminile della coppia vista più come diavolo che come angelo e descritta come un essere che privilegia gli uomini meno sdolcinati e più diretti.

ANALISI DEL TESTO “DOMENICA” DI ACHILLE LAURO A SANREMO 2022: “LE VOGLIO BENE MA MI DO PER MORTO”

“È come fosse domenica/ Baby, è ancora presto, presto/ È come fosse domenica/ Sì domani poi vedrò/ Come no/ È come fosse domenica/ Domenica/ È come fosse domenica/ Domenica/ Oh no, no” canta Achille Lauro nel ritornello del testo di “Domenica” e, come suggerisce l’analisi del testo, dopo il piacere condiviso con la sua dolce metà, il protagonista del singolo decide di lasciare nel limbo di color che son sospesi la sua partner, ignorandola per 24 ore, quasi come si fa con il lavoro la domenica, giornata in cui si tendono a procrastinare sino al giorno dopo i propri problemi.

“E se li fisso non rispondono/ Esco dal bagno con 3 figli e moglie/ E mamma guarda come dondolo/ Ho un brutto voto dopo il compito/ La sposo? La sposo, come no/ Le voglio bene ma mi do per morto/ Ah ah ah/ Sta vita è un roller coaster/ Romanzo rosa, no piuttosto un porno/ Oh”: nella seconda strofa del testo della canzone Domenica, Achille Lauro cita un celebre successo di Edoardo Vianello (“Guarda come dondolo”) e sottolinea in maniera esplicita la volontà di vivere l’amore solo come un’avventura, senza progetti seri: non è un romanzo rosa ma un video hard, non la sposo anche se le voglio bene e piuttosto che andare all’altare mi do per morto. Insomma, il matrimonio, secondo Achille Lauro, non s’ha da fare. Il testo della canzone Domenica ha le carte in regola per eleggerlo come re del glam rock in questo Festival di Sanremo 2022, ma la parola spetta agli ascoltatori: sono loro a decidere vittorie e sconfitte…



