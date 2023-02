Testo “Due”, canzone Elodie/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“DUE”, TESTO CANZONE ELODIE A SANREMO 2023

Al terzo Sanremo, Elodie è già acclamata come una delle possibili favorite alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023, sicuramente come una delle poche dive presenti sul palcoscenico del teatro Ariston: il brano che porta, Due, sembra proprio pensato per unire le due anime del pubblico festivaliero, quelli che amano ballare e coloro che preferiscono struggersi nell’amore. Il pezzo infatti, scritto con Federica Abbate, racconta una delusione d’amore con un pezzo abbastanza veloce, in cui “c’è poco tempo per prendere fiato”.

Elodie, Sanremo 2023/ Look total black per il party pre-Festival

Infatti l’analisi del testo della canzone Due evidenza la presenza di versi che si susseguono molto ritmici – “Cosa c’è? / C’è che mi fai agitare / Cosa ti aspetti se / Sai già come va a finire?” – ben adagiati sulla musica pop del brano, come se il pezzo raccontasse di un fugace incontro in discoteca che si brucia presto, dopo la passione iniziale (“Tu vuoi una donna che non c’è / E se ci pensi il nostro amore / È nato appena / Ma è già finito male”).

Claudia Marthe, mamma Elodie/ "Razzismo su Egonu? Un peccato, deve volersi più bene"

“DUE”, ANALISI TESTO CANZONE ELODIE A SANREMO 2023

Secondo l’analisi del testo della canzone Due, nel brano di Elodie è presente l’immagine di donna forte che sa affrontare i propri difetti e le proprie fragilità facendone un mezzo per migliorarsi, ed emerge chiarissimo nel ritornello: “Sapessi dirti basta / Ma il cuore danza / Per me le cose sono due / Lacrime mie o lacrime tue”, come se l’amore di quel tipo non potesse accogliere che la sofferenza di qualcuno. Così come la veste sonora del brano, anche il testo di Due di Elodie è scritto in modo efficace e senza troppi fronzoli, serve a mostrare le doti vocali della cantante e a farsi cantare dagli ascoltatori, grazie anche alla semplicità dei versi e delle assonanze (ci sono pochissime rime classiche, e anche in questo c’è il segno dell’internazionalità del progetto musicale della cantante romana).

Elodie: "Con Andrea Iannone sono felice"/ "Marracash? Storia complessa. Oggi ho capito cosa non voglio"

ANALISI TESTO “DUE” DI ELODIE A SANREMO 2023: AMORE AL CAPOLINEA

“Sei il vino che mi ubriaca / La mia nota stonata / Parolacce sotto casa / In questa notte amara / Dagli occhi cade il Niagara / Mi accorgo ancora di te”, sono alcuni dei versi della canzone sanremese.

Due dovrebbe sancire il definitivo cambio di passo di Elodie che, in attesa del lancio del nuovo disco in uscita proprio durante la settimana di Sanremo, sta già pianificando un tour che la porterà a esibirsi a maggio, per la prima volta a San Siro. Proprio come una diva pop fatta e finita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA