TESTO “FAI RUMORE” DI DIODATO/ Un amore finito ma non passato… (Sanremo 2020)

Diodato torna sul palco dell’Ariston con un brano emozionante, “Fai rumore“, e qualcuno pensa che possa essere proprio lui il vincitore a sorpresa del Festival di Sanremo 2020. La sua canzone ha smosso ancora una volta emozioni nel pubblico, un po’ com’era successo con “Babilonia”, brano che lo portò alla ribalta alcuni anni fa nella categoria Nuove Proposte. Oggetto del testo di “Fai rumore” è un amore finito ma ancora nel cuore di chi lo racconto. Diodato ne parla non solo come un’esperienza emotiva ma anche come un’esperienza sensoriale. Un rumore, un suono, infatti, può sempre riportare alla persona che abbiamo perso. “Ho capito che / Per quanto io fugga / Torno sempre a te / Che fai rumore qui / E non lo so se mi fa bene / Se il tuo rumore mi conviene / Ma fai rumore sì / Che non lo posso sopportare / Questo silenzio innaturale / Tra me e te”, queste alcune delle frasi presenti nel brano.

TESTO “FAI RUMORE” DI DIODATO

Diodato intende evidenziare come il rumore possa essere un vero e proprio antidoto contro la sofferenza d’amore. L’artista, infatti, parla di quando non si vuole fare a meno di un rumore che ci riporta alla persona che si ama. Stavolta il cantante invita tutti a voltare pagina, ma senza fretta. Sentimenti contrastanti quelli raccontati dall’artista, come nel passaggio: “Non lo so se mi fa bene se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì, che non lo posso sopportare”. Una canzone che Diodato ha cantato con grande empatia, dando vita a performance molto toccanti ed emozionanti, oltre che vocalmente entusiasmanti. Un messaggio d’amore per una società dove tutti ci invitano a guarire in fretta, a ritmi velocissimi. “E faccio finta di dimenticare, ma capisco che, per quanto io fugga, torno sempre a te”, queste alcune delle parole con cui Diodato prova ad esprimere la malinconia causata dalla perdita della persona amata. Ecco il testo completo di Fai Rumore di Diodato:

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.



