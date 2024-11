“J’ADORE”, TESTO CANZONE ARIANNA ROZZO A SANREMO GIOVANI 2024

Arianna Rozzo, cantautrice appena 22enne, ha scritto “J’Adore“, nuova canzone per Sanremo Giovani 2024, che presenterà nella sezione giovani. E poteva mancare un brano napoletano in questa edizione del Festival? Assolutamente no, dopo il grande successo di Geolier si prevede una nuova ondata di note partenopee. Cresciuta tra Napoli e Bergamo, Arianna Rozzo canta sin da quando era solo una bambina tanto da aver partecipato a concorsi in tutto il mondo. Il suo primo brano inedito si intitola “La Teoria Del Caos”, ed è stato pubblicato nel 2021 permettendo ad Arianna Rozzo di raggiungere la finale del Premio Lunezia, nella sezione Nuove Proposte. A lei si attribuiscono alcuni brani di “Di4ri 2“, la serie tv prodotta da Netflix uscita nel 2022 in tutta Italia.

Oggi Arianna Rozzo lavora al suo primo EP, mentre si prepara per presentare la sua nuova canzone “J’Adore” a Sanremo 2024. Intanto si impegna a unire diverse tecniche musicali al suo percorso di cantautrice, unendo sonorità contemporanee a temi molto profondi. Nelle sue canzoni affiora la “napoletanità“, e anche nella canzone che presenterà al Festival di Sanremo 2024 si parlerà di Napoli e delle difficoltà che l’artista ha vissuto durante la sua vita. Il brano si preannuncia già come un successo assoluto, ma andiamo a vedere l’analisi del testo per capire di cosa parla “J’Adore”, la canzone di Arianna Rozzo per Sanremo Giovani 2024.

“J’ADORE”, ANALISI TESTO CANZONE ARIANNA ROZZO A SANREMO GIOVANI 2024

L’analisi del testo di ‘J’Adore’, canzone di Arianna Rozzo a Sanremo Giovani 2024, racconta di Napoli e dell’orgoglio di essere cresciuta tra le vie della città. Insomma, l’artista è andata sul sicuro, scegliendo una tematica che come sappiamo, porta sempre grande successo tra i brani sanremesi. Il testo parla anche dei momenti difficili di vivere in una città così ricca di contraddizioni, provando sempre a rialzarsi e prendere il meglio che può offrire alle persone. “Ho una laurea in tasca / Ma no, non mi basta /Se poi serve per campare con due euro all’ora / Sono la tua reference“. Arianna Rozzo racconta di come sopravvivere a Napoli sia spesso difficile, anche quando si hanno tutte le carte in regola per emergere. Nonostante questo, l’artista ama la città campana, e prova a superare i pregiudizi con sè stessa mentre guarda chi ha più soldi e chi è più ricco di lei. Per ora un tema buono ma troppo sicuro, sarà premiata dal pubblico?

TESTO “J’ADORE”, CANZONE DI ARIANNA ROZZO

J’adore Napoli

So’ cresciut’ in miezz a’ vij

Tutti dieci sulla schiena come Maradona

Finte queen dentro al castello senza la corona

(D’alloro allora)

Ho una laurea in tasca

Ma no, non mi basta

Se poi serve per campare con due euro all’ora

Sono la tua reference

(Zero)

Zero foto con il flash

Sto pensando che so’ fessa

Poi v’ magn come M&M’s

Sulla lista nera come Aldo Moro

Tu fumi le heets

Io tipa da Marlboro

Giù nel vicolo per me

Amico no amico

Credimi quando ti dico

J’adore Napoli

So’ cresciut’ in miezz a’ vij

Ammo

La fame è peggio del dolore

J’adore L’italy

Ja però non fa’ accussì

Ammo, ammo

Famm o’ favor’

So che parlano di me

M’ ne fott’ proprio

So che guardano da me

M’ ne fott’ proprio

So che imparano da me

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Tengono e’ borse Chanel

M’ ne fott’ proprio

Tenen’ chiù sord’ e’ me

M’ ne fott’ proprio

Pare che pensi che

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Baby che ne sai dei miei

Che per fuggire

Per fuggire

Hanno pianto senza lacrime

Senza più lacrime

Vuoi darmi un morso ma la mela è marcia

Senza lo stile resti una comparsa

Prendi da me

Ma ero solo distratta

J’adore Napoli

So’ cresciut’ in miezz a’ vij

Ammo

La fame è peggio del dolore

J’adore L’italy

Ja però non fa’ accussì

Ammo, ammo

Famm o’ favor’

So che parlano di me

M’ ne fott’ proprio

So che guardano da me

M’ ne fott’ proprio

So che imparano da me

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Tengono e’ borse Chanel

M’ ne fott’ proprio

Tenen’ chiù sord’ e’ me

M’ ne fott’ proprio

Pare che pensi che

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

M’ ne fott’ proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio

Ce ne fotte proprio