Testo “Lettera al di là del mare”, canzone Massimo Ranieri/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“LETTERA AL DI LÀ DEL MARE”, ANALISI TESTO CANZONE MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022

“Lettera al di là del mare” è il titolo del brano che Massimo Ranieri, artista che non ha bisogno alcuna di presentazione, porterà questa sera al teatro Ariston, scenario che ospiterà il Festival di Sanremo 2022. Dall’analisi del testo della canzone “Lettera al di là del mare” emerge un brano profondo e ricco di significato, che ha come il tema il mare, ma non come un soave paesaggio amato da (quasi) tutte le persone, bensì come teatro di sofferenza e a volte anche di morte. La canzone di Massimo Ranieri affronta infatti il complicato quanto mai attuale tema dell’immigrazione, raccontando una traversata piena di speranze ma nel contempo di paure, fino all’emozione di riuscire finalmente a scorgere la terra, la riva, la fine di un incubo e l’inizio di un nuovo capitolo della vita.

Gianni Morandi 'spaventato' da Massimo Ranieri a Sanremo/ "Grande canzone la sua!"

Dopo 25 anni Massimo Ranieri torna a Sanremo 2022 e lo fa cantando “Questo mare Troppo grande per Non tremare Quasi giorno ormai Poi il tempo si ferma Qualcuno grida terra, terra, terra”, ma anche: “Dove va Il tempo chissà E gli occhi tacciono Ma a notte sognano Il motore che va”. Ad anticipare per certi versi l’analisi del testo di “Lettera al di là del mare”, era stato lo stesso Massimo Ranieri, che in un’intervista degli scorsi giorni aveva spiegato: “Quella di questa edizione di Sanremo 2022 è una canzone che parla di un tema universale e purtroppo, da tempo, attuale: l’emigrazione”.

Massimo Ranieri/ "Voglio essere padre a 71 anni. Io al timone di Sanremo? Un onore"

ANALISI TESTO “LETTERA AL DI LÀ DEL MARE” DI MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022: MESSAGGIO PROFONDO

Massimo Ranieri ha spiegato di voler affrontare quest’anno un Festival di Sanremo 2022 differente: “Quest’anno mi sono preso una licenza perché credo in questa canzone. Ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo”.

Il testo della canzone “Lettera al di là del mare”, al di là dei gusti personali, siamo certi che lascerà un “qualcosa” negli ascoltatori di sanremo 2022 proprio perché carico di significato, un messaggio che Massimo Ranieri vuole far arrivare dritto al cuore della gente per sensibilizzare su un tema che spesso e volentieri viene affrontato con indifferenza da tutti noi. Tra l’altro l’autore del testo della canzone“Lettera al di là del mare” è un nome di spicco, Fabio Ilacqua, in qualche modo un habitué di Sanremo visto che è stato lui a scrivere le due canzoni trionfanti di Francesco Gabbani, leggasi “Amen”, vincitrice delle nuove proposte, e soprattutto il tormentone “Occidentali’s Karma”. Vedremo se porterà fortuna anche in questo Sanremo 2022 con il testo di “Lettera al di là del mare”. Ma sappiamo che Massimo Ranieri è talmente bravo che non avrà bisogno di auguri particolari.

Massimo Ranieri, "Lettera al di là del mare" la canzone di Sanremo 2022/ Vincitore annunciato? Brano toccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA