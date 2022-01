Massimo Ranieri sogna un figlio/ “Voglio un bambino nonostante i miei 70 anni”

Un sogno nel cassetto per Massimo Ranieri. Il cantante ha rivelato di voler un figlio, nonostante l’età. La carta di identità recita 70 anni, ma in realtà l’artista, che nella sua vita ha fatto non solo il cantante ma anche l’attore e il regista teatrale, ne sente molti di meno, tanto da avere un obiettivo: quello di allargare ancora la famiglia. Dopo il Festival di Sanremo, che lo vedrà tra i protagonisti in gara, Massimo vuole mettere in pratica quello che è il suo desiderio. “ Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale ” ha raccontato sulle pagine de Il Messaggero.

Sulle tempistiche, Massimo non si sbilancia. Non è un progetto da realizzare immediatamente, ma il tempo scorre e lui sa bene che per riuscire nel suo intento, dovrà mettere in pratica il prima possibile le sue intenzioni: “ Quando? A breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento… “. Ottimi ritmi, insomma, per curare un neonato. L’età non spaventa assolutamente Ranieri, che ha la consapevolezza di potercela fare: “ Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci “.

Massimo Ranieri ha una relazione stabile

Massimo Ranieri è stato legato nel corso della sua vita con Franca Sebastiani e Leyla Martinucci, donne con le quali ha avuto lunghe relazioni. Da qualche tempo, come ha raccontato lui stesso, l’attore ha una relazione stabile e l’obiettivo sarebbe proprio quello di mettere al mondo un figlio: “ Non sono assolutamente spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: ‘Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno‘. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra dieci anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Oggi a 70 anni sei considerato abbastanza giovane, a 80 sei anziano, a 100 sei vecchio. È cambiato tutto “.

