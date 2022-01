Sanremo 2022, svelati duetti e cover/ Achille Lauro con Bertè, Ranieri assieme a Nek

Così come previsto nella serata di ieri, durante il Tg1, Amadeus ha annunciato quali saranno le cover e i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Si comincia con Achille Lauro, che sarà impegnato nel rifacimento della splendida “Sei bellissima”, canzona iconica di Loredana Bertè, in compagnia proprio di quest’ultima. Per Irama, invece, scelto un altro brano immenso del panorama musicale italiano come “La mia storia fra le dita”, con Grignani. Attenzione anche a quello che farà Emma Marrone, che insieme alla Michielin (un sodalizio che ritroveremo per tutto il Festival visto che Francesca dirigerà l’orchestra della “Brown”), rifarà la hit di Britney Spears, “Baby One More Time”.

Interessante anche il duetto fra Massimo Ranieri e Nek, impegnati nel remake di “Anno verrà” di Pino Daniele, mentre Sangiovanni si esibirà in coppia con Fiorella Mannoia in “A muso duro”. Un altro talento di Amici come Aka7even punta tutto su un habitué del Festival di Sanremo come Arisa, interpretando la canzone “Cambiare” del compianto Alex Baroni, mentre La Rappresentante di lista, in compagnia di Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, darà vita a Be My Baby delle Ronettes percon, per un’esibizione che si preannuncia senza dubbio movimentata. Giusy Ferreri si esibirà con Andy dei Bluvertigo, mentre Ana Mena si affiderà ad una sua spalla storica come Rocco Hunt, e Highsnob e Hu canteranno assieme a MrRain.

SANREMO 2022, DUETTI E COVER: GIANNI MORANDI E IL MEDLEY CON MOUSSE T

Interessante anche la scelta di Gianni Morandi, che proporrà un medley con gli arrangiamenti di Mousse T, mentre Giovanni Truppi e Vinicio Capossela andranno su De André con «Nella mia ora di libertà». Per Le Vibrazioni spazio a Sophie and The Giants, infine Rkomi, che “rifarà” Vasco assieme alla band Calibro 35.

Per quanto riguarda i tre cantanti di Sanremo Giovanni, Tanani riproporrà un brano di Raffaella Carrà, “A far l’amore comincia tu” assieme a Rosa Chemical; Matteo Romano ha invece scelto «Your Song» di Elton John insieme a Malika Ayane, mentre Yuman proporrà sul palco dell’Ariston My Way con Rita Marcotulli che si esibirà al pianoforte. Infine, “coverizzeranno” ma senza spalla, Dargen D’Amico («La bambola»), Mahmood e Blanco («Il cielo in una stanza»), Ditonellapiaga e Rettore («Nessuno mi può giudicare») Michele Bravi («Io vorrei, non vorrei… ma se vuoi»), Fabrizio Moro («Uomini soli»), Elisa («What a Feeling»), Noemi («Natural Woman») e Iva Zanicchi («Canzone»).

