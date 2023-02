Testo “Non mi va”, canzone Colla Zio/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“NON MI VA”, TESTO CANZONE COLLA ZIO A SANREMO 2023

Tra i sei qualificati di Sanremo Giovani, i Colla Zio presentano il brano più veloce dell’intero Festival di Sanremo 2023, “un funk divertente, con un po’ di hip hop, che speriamo faccia ballare” che descrive “l’insicurezza e il senso di fragilità che si ha quando i rapporti si evolvono e ci si dice: Non mi va più”. Al ritmo sostenuto del brano, il cui titolo appunto è Non mi va, il gruppo appone dei versi veloci e sostenuti, che infatti guardano al rap, come sostengono loro stessi.

Dall’analisi del testo canzone Non mi va dei Colla Zio i riferimenti e le rime si susseguono in puro stile hip hop (“Quelli che puliscono i cessi / Poi c’è chi fa sesso, chi wrestling, gli onesti / Molti che prendono in giro se stessi / Ma tu non sei nessuna di questi” oppure “Mi piace la tua bocca e ‘La spada nella roccia’ / Mi chiamano Artù all’università / Sei la fine ad est Piazza Tienanmen”) per fare emergere il ritratto di una relazione tempestosa e confusa, piena di vita ma anche dei primi accenni di stanchezza: “Sai bene che ti chiamo solo quando ho voglia / Ci ripetiamo perché siamo la storia / Dici troppo ‘che noia’ e ti rovini la forma”.

“NON MI VA”, ANALISI TESTO CANZONE COLLA ZIO A SANREMO 2023

La voglia di muoversi, le pulsazioni accelerate di Non mi va sono il modo con cui il protagonista della canzone evita la delusione per questa stasi nel rapporto, il ballo come esorcismo del dolore (“Resta qui un’altra notte con me / Io sto male male male” “Mollo solo quando non sono più a mollo /Faccio pause per farmi pensare”), antidoto anche alla gelosia (“Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi”, “Lei mi dice che non vuol dire come si chiama”).

Nel testo non mi va dei Colla Zio c’è la carica giovanile che, al di là dei gusti e dei giudizi sulla canzone, è una delle migliori riuscite di Sanremo Giovani che ha traghettato le Nuove proposte per come le abbiamo sempre conosciute, ovvero spesso stanche e manieriste riproposizioni di ciò che è il canone della canzone sanremese, a un tipo di suoni che nelle loro sfaccettature potessero rappresentare la musica che davvero ascoltano i ragazzi.

ANALISI TESTO “NON MI VA” DEI COLLA ZIO A SANREMO 2023: LINGUAGGIO GIOVANILE

Non mi va dei Colla Zio porta sul palco del teatro Ariston il realismo anche grezzo del linguaggio giovanile (“Non ho fame finché sei sfinita, mi*chia / Ma che sesso mi fai, ma che sesso mi fai”) e la loro voglia di vita, che anche nella delusione ha bisogno di rigenerarsi, come nel finale in cui la terzina “Non voglio stare male / Cos’hanno più di me?/ Non voglio stare male, male, male” viene ripetuta ossessivamente mentre il tiro del pezzo arriva al suo parossismo.











