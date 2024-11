‘Oh my god’, testo canzone Mew a Sanremo Giovani 2024

Dopo l’esperienza ad Amici 23 scandita dal ritiro per motivi personali non ha certo deciso di abbandonare il suo sogno più grande. Mew è prossima a competere per le battute finali di Sanremo Giovani 2024 con la canzone ‘Oh my god’, un brano che rappresenta forse il suo modo più intimo, le ipocondrie che spesso si celano nella vita di molti ma che difficilmente emergono nella quotidianità dei rapporti.

L’analisi del testo di ‘Oh my god’, canzone di Mew a Sanremo Giovani 2024, mette in evidenza un malessere quasi fisico; un tormento emotivo che quasi la incatena nel quotidiano in dubbi, riflessioni dolorose. Ai tempi del ritiro ad Amici 23, la cantante aveva confessato: “…Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita;s i prende la fame, le energie…”.

‘Oh my god’ Analisi testo canzone Mew a Sanremo Giovani 2024

Sembra proprio che il testo di ‘Oh my god’ – canzone di Mew a Sanremo Giovani 2024 – rappresenti proprio il calvario della depressione, manifesto degli step dolorosi che quotidianamente è chiamato ad affrontare chi vive tale patologia. “Un vuoto dentro che non capirò/ Smette di battere/ un cuore rotto in mille pezzi”, questo un passo del brano che forse rende evidente il significato della canzone e la volontà della giovane cantante di voler rappresentare un mondo di debolezze, inquietudini. Un vortice esistenziale che però non escludere la cura: “Oh my god non lo so/ se è davvero la cura/ lo spero”.

Il significato della canzone ‘Oh my god’ di Mew sembra dunque riferito ad un dolore esistenziale tanto intenso quanto profondo; una sorta di percorso verso la luce alla fine del tunnel al netto degli ostacoli emotivi, delle sofferenze e delle ipocondrie. L’analisi del testo mostra quasi una sorta di dialogo con un interlocutore che potrebbe essere la panacea ma, come sottolineato, permane il dubbio. Sul palco della kermesse di Sanremo Giovani 2024 sarà importante l’interpretazione del brano; un valore aggiunto che in Mew coesiste con la delicatezza di una penna brillante e introspettiva.