Testo Ovunque sarai, canzone Irama/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“OVUNQUE SARAI”, ANALISI TESTO CANZONE IRAMA A SANREMO 2022

Diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, edizione numero 17, Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano, vincitore di ben 29 dischi di platino, 3 dischi d’oro con oltre 1 miliardo e 200 milioni streaming e oltre 650 milioni views per i suoi video. La vittoria del talent di Canale 5 lo ha lanciato verso il successo e verso il Festival di Sanremo nella categoria Big nel 2021.Purtoppo un’edizione in salsa Covid, che lo ha visto rinunciare alla prima serata di Sanremo a causa dell’esito di un tampone, risultato positivo, di un suo collaboratore.

Quest’anno il 26enne di Carrara, ritorna sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022 con un testo intenso della canzone Ovunque sarai, una ballata che mette in risalto la forza dell’amore in contrasto con il dolore dell’assenza della persona amata. Irama, di cui il nome d’arte non è altro che l’anagramma del suo secondo nome, Maria, e che in malese significa “ritmo”, è ricordato per i due singoli di successo “Nera” e “Arrogante”. Il testo della canzone “Ovunque sarai”, Irama l’ha preparato apposta per Sanremo 2022, la kermesse musicale più attesa d’Italia. Il testo della canzone Ovunque sarai di Irama rievoca un sentimento che va contro la rassegnazione, che cura una ferita profonda di scomparsa “E se sarai qui non lo saprò/ Ma se sei tu lo sentirò/ Ovunque sarai/Ovunque sarò.

ANALISI TESTO “OVUNQUE SARAI” DI IRAMA A SANREMO 2022: IN AMORE NIENTE OSTACOLI

La persona che Irama descrive nel testo della sua canzone “Ovunque sarai” di Sanremo 2022 non si lascia sopraffare dagli impedimenti di ogni genere. È una dedica che emana determinazione e che, con la voce del cantante, già amata dai fan, arriva dritta al cuore e fa intendere che per amore, molte volte, si è davvero disposti a tutto. Anche ad aspettare, senza una scadenza. Se sarai vento canterai/ Se sarai acqua brillerai/ Se sarai ciò che sarò/ E se sarai tempo ti aspetterò per sempre.

La persona amata, nonostante non sia fisicamente presente in quel momento, è presente nelle cose intorno, materiali o astratte, come nei gesti o nei i silenzi. Lui dunque cercherà questa persona in ogni gesto e se non ci sarà, capirà. Il silenzio sarà invece il momento in cui l’ascolterà e quando si troverà in difficoltà, e quindi quando cadrà, questa persona amata lo rialzerà. Se sentirà freddo lei diventerà fuoco per bruciare e quindi per scaldare. Irama ad un certo punto del testo della canzone “Ovunque sarai” di Sanremo 2022, esprime una convinzione, che rafforza ancora di più quest’energia che va oltre le distanze, oltre i confini e forse chissà, anche oltre la vita stessa: in un posto dove non esistono corpi, ma anime, anime che hanno un colore. E lui sa che la può sentire. Una poesia, il testo “Ovunque sarai” di Irama, che soddisferà il palato fine del pubblico dell’Ariston di Sanremo 2022 durante la sua esibizione nessa seconda serata.

