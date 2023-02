Testo “Se poi domani” canzone LDA/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“SE POI DOMANI”, TESTO CANZONE LDA A SANREMO 2023

Il passaggio da Amici al Festival di Sanremo 2023 è con gli anni diventato una consuetudine per gli artisti emergenti italiani, così come quello dall’altro grande talent televisivo X-Factor, ma stavolta il passaggio fa più rumore perché a farlo è un figlio d’arte, Luca D’Alessio, nome d’arte LDA, che porta in gara Se poi domani, una canzone d’amore che parte da una delusione, scritta – secondo quando dice lo stesso cantante – in cinque minuti e finita in mezz’ora.

L’immediatezza si sente, anche se a tratti si può scambiare agilmente per banalità, nonostante abbia il merito di volersi affrancare da paragoni fastidiosi e forse, almeno per lo stesso Luca, ingombranti. L’inizio è abbastanza disteso nelle metriche del pezzo, con versi più lunghi e descrittivi (“Circondata dagli specchi / E ti giuro sei bella da ogni prospettiva / Tu che disegni i silenzi a matita è così / Che ti senti capita”) poi però nel brano, quell’urgenza emotiva che l’ha fatto scrivere in pochi minuti sembra diventare fretta di comunicare, a scapito della rifinitura (“Ti prego ascoltami /Quelle immagini / Continuano ad uccidermi / Oh oh dammi le mani / Ma solo se tu rimani / Sai penso a te”).

“SE POI DOMANI”, ANALISI TESTO CANZONE LDA A SANREMO 2023

Se poi domani vive proprio di quella fretta, dell’impellenza di dire alla persona che si ama quanto la si ami, soprattutto quando si è sul punto di perderla (“Oh oh dimmi che mi ami / Io non so se poi domani / Verrai da me se verrai da me / O sarai solo un’altra bugia”) e probabilmente questo istinto è ciò che piace al pubblico di LDA, che nello scorso anno ha vinto un disco di platino e un disco d’oro, ma in questo pezzo le figure e le immagini poetiche scelte sembrano un po’ di seconda mano, scavano nei ricordi più facili (“E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia / Due iniziali in un cuore di sabbia / Che ormai non ci son più”) e scelgono le parole più abusate per cercare di riaccendere una miccia in quella passione (“Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò / Solo che in fondo ti amo / E la notte poi piango per riempire il vuoto”).

ANALISI TESTO “SE POI DOMANI” DI LDA A SANREMO 2023:

Dal primo ascolto e dall’analisi del testo di Se poi domani, ci sembra che LDA forse non sia arrivato del tutto preparato all’esame di Sanremo 2023, che il salto a una platea così ampia e trasversale sia forse un po’ prematuro, ma va detto per onestà che il brano sembra pensato per non deludere in primis il proprio pubblico, anche a partire da un immaginario romantico-religioso che gli è congeniale (“Eravamo angeli / Ti prego ascoltami”).











