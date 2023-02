Testo “Un bel viaggio”, canzone Articolo 31/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“UN BEL VIAGGIO”, TESTO CANZONE ARTICOLO 31 A SANREMO 2023

Fanno parte della quota nostalgia del Festival di Sanremo 2023 gli Articolo 31. Il duo composto da J-Ax e DJ Jad porta un pezzo che di nostalgia parla, Un bel viaggio, il loro primo inedito dopo quasi 18 anni, che racconta di come si siano allontanato per poi riunirsi: “Non è stato facile condensare una vita in un brano – dicono – ma poi parla anche di temi universali, di amicizia, e del diventare adulti”.

E il testo della canzone Un bel viaggio degli Articolo 31 in per questo Sanremo 2023 è una tipica ballata rap malinconica, che riassume il senso giovanilista di molte delle produzioni dell’epoca attraverso il ricordo benevolo di un passato, con tutta la retorica rap degli inizi difficili riscattati dal successo: “Com’eravamo belli / In queste vecchie foto / Due martelli / Anche se non battevamo chiodo / Io e te scappati da un quartiere velenoso / A differenza loro abbiamo trasformato / L’eternit in oro”.

“UN BEL VIAGGIO”, ANALISI TESTO CANZONE ARTICOLO 31 A SANREMO 2023

entriamo dentro la nostra analisi del testo di Un bel viaggio. A un certo punto di questa esaltazione del passato e dei sogni di gloria arriva la vita che complica i piani “Non volevamo crescere / Ma è successo tutto a un tratto / E fai tutte le cose che / Giuravi non avresti fatto”, quest’ultimo verso un riferimento ironico alle dichiarazioni più volte reiterate sul fatto che gli Articolo 31 non avrebbero mai partecipato a Sanremo 2023. Crescere significa anche compromessi, o semplicemente cambiare il punto di vista sul mondo e capire che le convinzioni che si hanno a 20 non sono necessariamente le uniche possibili (“Anche morire giovani non puoi più perché / Adesso c’hai la family e dipende da te”).

La nostalgia e la malinconia si fondono e il testo della canzone Un bel viaggio non rimpiange nulla e non rinnega le scelte fatte, semplicemente dà loro un contesto lirico adatto a due pluri-50enni che fanno i conti con la propria vita (“Non volevamo crescere / Che ansia e stress / Però è un bel viaggio”). La seconda parte del testo Un bel viaggio condensa il momento in cui J-Ax e Dj Jad si sono separati, descrivendo il momento più duro e triste del loro rapporto di amicizia e lavoro (“Abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale / Su come misurare vita e successo / Che se a me va male / Godo perché a te va peggio”), con una sincerità che in un certo senso prova a riscattare un fondo di banalità che attanaglia il testo (“Ci siamo odiati davvero / Lei t’ha lasciato e ridevo / Tua mamma è volata in cielo / E al funerale non c’ero / Un uomo è come il vino / Il tempo lo impreziosisce / Invece quello cattivo / Invecchiando si inacidisce”).

ANALISI TESTO “UN BEL VIAGGIO” DEGLI ARTICOLO 31 A SANREMO 2023: IL RITORNO DI J-AX E DJ JAD

Concludiamo così la nostra analisi del testo della canzone Un bel viaggio degli Articolo 31. Il brano ovviamente finisce bene, raccontando il modo in cui J-Ax e Dj Jad hanno riformato la loro unione artistica perché “Siamo stati due co*lioni infatti funzioniamo in coppia” e quindi dando una conclusione lieta a una parabola fin troppo esemplare: “Nella vita gli amici li scegli / Noi siamo quelli / Che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra”.

Forse però, questa scelta che a un ascolto più obiettivo e distaccato risulta poco originale e parecchio prevedibile è anche il modo più certo di catturare attenzione ed emozione da parte del loro pubblico di riferimento, con il testo Un bel viaggio che sa toccare le corde dei millennial che apprezzano il gruppo da lustri. Forse anche per questo saremmo pronti a scommettere qualcosa sul buon piazzamento della canzone degli Articolo 31 nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023.

