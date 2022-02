Testo Voglio amarti, canzone Iva Zanicchi/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“VOGLIO AMARTI”, ANALISI TESTO CANZONE IVA ZANICCHI A SANREMO 2022

Iva Zanicchi a 82 anni ritorna al Festival di Sanremo 2022 con un pezzo che arde di passione, “Voglio amarti”, canzone di cui facciamo l’analisi del testo. Famosa per le sue doti artistiche, sia canore che televisive – Zingara è uno dei suoi tormentoni più conosciuti – l’Aquila di Ligonchio plana sul palco dell’Ariston di Sanremo con la grinta che la contraddistingue. Nata professionalmente nel Festival itinerante di Silvio Gigli, “I due campanili”, negli anni Sessanta, Iva Zanicchi non ha sicuramente bisogno di presentazioni: la voce nera proveniente dalle colline emiliane, ha alle spalle tantissimi successi e può vantarsi di essere l’unica artista donna, ad aver vinto tre edizioni del Festival di Sanremo con “Non pensare a me”, nel 1967, a celebre e già citata “Zingara” nel 1969 e “Ciao Cara come stai”, nel 1974.

Quest’anno a Sanremo 2022, la manifestazione canora più attesa dell’anno, Iva Zanicchi canterà il testo della canzone “Voglio amarti”, un classico che racconta l’amore, con un’inaspettata intrusione rock e un testo dalle parole decisamente bollenti: “Voglio amarti nelle braccia, nel calore/ Della pelle, del tuo viso su di me/ Voglio amarti e non solo “per amore”. Iva Zanicchi ritorna così al suo undicesimo Sanremo 2022 senza porsi limiti, esprimendo tutto l’amore che una donna può dichiarare al proprio uomo.

ANALISI TESTO “VOGLIO AMARTI” DI IVA ZANICCHI A SANREMO 2022: IL DESIDERIO DELL’AMORE

Il testo della canzone, che Iva Zanicchi porterà al settantaduesimo Festival di Sanremo 2022, “Voglio amarti” è ricco di frasi sensuali: “Prenderti per come sei/ Senza tanta filosofia/ Sì, lo farò.” È una dedica sentimentale, ma anche carnale, che vuole rimarcare nel ritornello, la volontà di un amore totale, il voler amare attraverso ogni mezzo, che sia l’anima, il pensiero oppure le mani e le braccia attraverso le quali, si arriva a quel contatto che la Zanicchi, nella canzone, non esita a rendere protagonista.

Il testo della canzone “Voglio amarti” di Iva Zanicchi a Sanremo 2022 va oltre l’amore platonico, anzi non lo prende neanche in considerazione. Pone piuttosto l’accento al fuoco della passione, quel fuoco che prende vita per amore. La donna del testo “Voglio amarti” di Sanremo 2022 agisce in nome di un sentimento forte, cresciuto nel tempo, che non si limita al momento, ma che guarda al futuro, a quello che succederà: “E se un giorno scoprirò/Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu /Ma se vuoi… se lo vuoi…” Si tratta di un rapporto che unisce due persone in una vita, che le lega sia in maniera astratta che fisica, che conduce la protagonista a provare il bisogno dell’altra persona, come quando si ha fame, per sentirsi viva. Appuntamento alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 per emozionarsi con l’esibizione della intramontabile Iva Zanicchi col la sua canzone “Voglio Amarti”.



