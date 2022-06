Tha Supreme, fratello di Mara Sattei/ Collaborazioni con Marracash con Sfera Ebbasta

Tha Supreme ospite di Radio Zeta Future HIts live

Tha Supreme, il fratello di Mara Sattei, tra i protagonisti dell’evento musicale Radio Zeta Future HIts live, il primo Festival della Generazione Zeta in programma giovedì 9 giugno al Parco della Musica Ennio Morricone. Classe 2001, Dario Mattei, questo il vero nome, è nato a Fiumicino il 17 marzo. Giovanissimo, a soli 12 anni, comincia a reinterpretare in chiave strumentale le canzoni dei suoi artisti preferiti. Due anni dopo comincia a produrre le sue prime basi originali; proprio in quel momento scatta in lui qualcosa che lo spinge a pensare che la musica è la sua strada. “E da qui ho capito che dovevo prendere sul serio la cosa” – ha dichiarato in una intervista rilasciata a DJ Mag.

Successivamente comincia a studiare teoria musicale fino alla produzione nel 2017 del singolo “Perdonami” di Salmo. Non solo, sempre nel 2017 debutta nel mondo della musica con il singolo “6itch”. “Iniziare a scrivere sui miei beat non faceva parte dei piani. “6itch”, per esempio, è stato il mio primo vero e proprio pezzo. L’ho scritto per sfogo e l’ho caricato su YouTube il giorno dopo senza aver nemmeno curato benissimo il mix: inaspettatamente è stato apprezzato tantissimo” ha raccontato il cantante a Noisey.

Tha Supreme, non solo il fratello di Mara Sattei

Tha Supreme continua parallelamente a lavorare sia come produttore che come cantante. Tra le sue produzioni i brani “Gameboy Color”, “La La La La La” e “Fruit Joint” di Dani Fair, ma collabora anche nel brano “Chairaggione” di Davide. Nel 2018 però torna alla musica come interprete con il brano “5olo” a cui segue poco dopo “Scuol4” e la collaborazione “Oh 9od” con. Nayt. Nel videoclip che accompagna il brano, il cantante decide di trasformarsi in u cartone animato con felpa viola e joint in mano.

Tra le collaborazioni anche quella con Marracash con Sfera Ebbasta nel brano “Supreme – L’ego”. Non solo, è anche il produttore della sorella Mara Sattei nei brani “Nuova registrazione 326”, “402” e “Scusa”. “Abbiamo una grande sintonia, siamo cresciuti entrambi e abbiamo trovato un compromesso perfetto tra musica e parole. Questa è una cosa molto bella, siamo molto fortunati. Andiamo pure d’amore e d’accordo. Abbiamo un bel rapporto, con caratteri molto diversi ma con elementi molto simili, ci completiamo abbastanza. E poi il fatto di lavorare insieme con la musica ci ha unito ancora di più”, ha rivelato proprio la sorella Mara Sattei a Red Bull.











