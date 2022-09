Tha Supreme, nuovo album oggi 30 settembre/ Da Tiziano Ferro a Coez: tutti i feat.

Esce oggi, 30 settembre 2022, il nuovo attesissimo album del rapper Tha Supreme. Il titolo è a dir poco originale, visto che il nuovo lavoro di uno degli artisti più interessanti degli ultimi anni si chiama “c@ra++ere s?ec!@le”. Come sempre c’è stata enorme attenzione nei confronti del nuovo album di Tha Supreme, ma nel contempo, il mistero ha aleggiato sui brani del cantante rap e sulle collaborazioni dello stesso. Tha Supreme ha quindi prima chiesto ai propri fan di indovinare i vari feat. attraverso i disegni pubblicati sulla cover del disco, dopo di che, lo scorso 12 settembre, ha svelato su Instagram alcune collab in via ufficiale.

In seguito l’elenco completo è stato ufficialmente mostrato, e ciò non ha fatto altro che accrescere l’hype nei confronti del nuovo lavoro di questo artista italiano che senza dubbio ha saputo rubare la scena con la sua originalità negli ultimi anni. Ebbene, i nomi dei feat. sono davvero tanti, interessanti, e per certi versi sorprendenti, visto che nell’elenco figura anche Tiziano Ferro, che non è solito collaborare con i rap seppure lui provenga più o meno da quel mondo. Attenzione anche a Rkomi, attuale giudice di X Factor e altro artista apprezzatissimo dai più giovani e meno.

THA SUPREME, OGGI IL NUOVO ALBUM: FEAT. CON SFERA, LAZZA, RONDO E…

Ci sarà poi Coez, che non ha bisogno di presentazione alcuna, nonché i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo “L’ego” e “Solite Pare”, Tha Supreme tornerà a collaborare anche con Sferaebbasta, ma ci sarà spazio anche per due artisti trap “emergenti” come Lazza e Rondo.

Fra i tanti “ospiti” del nuovo album di Tha Supreme anche Mara Sattei, sorella dello stesso artista, e cantante che la scorsa estate ha rubato la scena con il tormentone “La dolce vita” assieme a Fedez e a Tanani, quest’ultimo altro cantante presente nel disco. Spazio infine a Salmo e Shiva, altri due fenomeni del rap/trap, per un disco che si preannuncia già vincitore a mani basse della stagione. C’è grande curiosità per scoprire come Tha Supreme sia riuscito ad unire tutti questi generi così variegati e diversi in un solo lavoro, ma l’attesa è finita.

