Thais Wiggers, chi è e carriera della modella: il debutto sulle passerelle a 14 anni

Thais Wiggers è una delle ospiti di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo, in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Origini brasiliane e classe 1985, la modella e showgirl televisiva ha debuttato nel mondo delle passerelle da giovanissima, durante il periodo adolescenziale, prendendo parte nel 2000 al concorso di bellezza Summer Face e, dopo essersi trasferita a Miami per ultimare gli studi liceali, posando per alcune campagne pubblicitarie della TIM assieme alle top model Naomi Campbell e Adriana Lima.

“Ho imparato solo col tempo ad ammettere di essere un po’ più “carina” delle altre, e se l’ho capito è perché sono stati sempre e solo gli altri a dirmelo“, ha ammesso la modella, parlando della sua carriera e della consapevolezza della sua bellezza, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2019. “Ho cominciato a fare la modella a 14 anni, ma solo vincendo i primi concorsi, sentendo che i professionisti del settore mi trovavano bella, ho capito che forse era vero quello che mi dicevano”. Per lei, per avere successo in carriera, restano comunque fondamentali “impegno e determinazione in tutto quello che si fa”.

Thais Wiggers, l’esperienza a Striscia la Notizia e la relazione con Teo Mammucari

Una delle svolte nella vita e nella carriera di Thais Wiggers avviene nel 2014, quando si trasferisce in Italia continuando a lavorare come modella e debuttando anche in televisione. Nel 2005 viene infatti selezionata come nuova velina bionda di Striscia la Notizia, in coppia con l’allora collega mora Melissa Satta, venendo successivamente riconfermata per le edizioni 2006-2007 e 2007-2008.

In quel periodo la modella ha anche conosciuto colui che è stato per pochi anni suo compagno, Teo Mammucari: la coppia si è fidanzata nel 2006 per poi lasciarsi nel 2009, di mezzo hanno vissuto però la gioia di diventati genitori grazie alla nascita della figlia Julia, avvenuta nel 2008.

