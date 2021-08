Thais Wiggers derubata, “Ladri in casa”/ “Portate via tante cose di valore”

Solo ieri arrivava la notizia del furto in casa per l’attore Massimo Ciavarro, a poche ore di distanza un altro volto noto del mondo dello spettacolo annuncia di aver subito la stessa sorte. Lei è Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia nonché ex compagna di Teo Mammucari, che al ritorno dalla vacanze estive si è trovata a scoprire la brutta sorpresa: i ladri sono entrati in casa sua e l’hanno derubata.

“Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra ed avere la sensazione di sentirsi invasi”, ha scritto la Wigger in una story postata su Instagram e seguita dalle foto che mostrano le condizioni in cui ha trovato casa. “I ladri sono entrati in casa, portandosi via tante cose di valore… Purtroppo tante cose di valore emozionale…” ha ammesso con dolore l’ex velina.

Thais Wiggers, ladri in casa: “Portate via cose di valore non solo materiale”

Thais Wiggers ha dunque rivelato alcune delle cose che le sono state rubate: “i miei computer e i miei backup con le foto di mia figlia piccola. Regali di mia mamma che purtroppo non c’è più, per non parlare di borse e gioielli”, ha rivelato. La rabbia è tanta per l’ex velina, derubata non solo, dunque, di beni materiali ma soprattutto emozionali, come gli oggetti legati a sua madre che non c’è più o i ricordi della sua bambina.

“So che queste cose possono succedere“, ha scritto allora l’ex di Teo Mammucari, chiarendo infine che “Penso solo che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti questa estate, i miei sorrisi, la mia forza, la mia anima. Quello che importa ce l’abbiamo…”.

