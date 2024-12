The Bad Guy 2, trama e anticipazioni: Nino Scotellaro attua la sua vendetta contro Suro

Da domani, giovedì 5 dicembre 2024, sarà disponibile su Prime Video The Bad Guy 2, la seconda stagione della fortunata serie televisiva italiana che ha debuttato sulla piattaforma nel dicembre 2022. Una serie dark comedy con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi nei panni rispettivamente di Nino Scotellaro e Luvi Bray: lui è un magistrato siciliano che lotta contro la mafia e da anni è alla ricerca del boss latitante Mariano Suro, lei è un’avvocata di successo, figlia di un giudice ucciso da Casa Nostra nonché moglie di Nino.

Stucky 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione della fiction Rai2/ Ascolti buoni e la serie 'si allunga'

Scopriamo ora nel dettaglio tutti i dettagli di The Bad Guy 2, a cominciare da anticipazioni e trama di questa seconda stagione, riportate da TvBlog. Nino Scotellaro ha ormai assunto la falsa identità di Balduccio Remora ed è pronto ad attuare la sua vendetta contro Mariano Suro: a collaborare con lui c’è la figlia del boss Teresa, che ha la stessa sete di rivalsa nei confronti del padre. L’obiettivo del magistrato è quello di ottenere un misterioso archivio in cui sono contenute le intercettazioni con pezzi grossi dello Stato. Il boss infatti non ha agito da solo e la ricerca di questo archivio sarà al centro della trama: chi ha aiutato Suro? Anche Luvi sarà sulle tracce di questo archivio, poiché al suo interno sono contenute informazioni sul suo passato di cui vorrebbe disfarsi.

Anticipazioni Stucky, puntata del 4 dicembre 2024/ Camilla non si è suicidata, Stucky incastra l'assassino

The Bad Guy 2: new entry, quando e dove vedere la seconda stagione

The Bad Guy 2 si preannuncia dunque come una delle novità più interessanti del momento e, ad arricchire il cast di questa seconda ed attesissima stagione, ci saranno anche diverse new entry d’eccezione, tra cui Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Aldo Baglio. A fare da cornice alla serie, così come avvenuto nella prima stagione, sono le location del Lazio, dell’Emilia Romagna e della Sicilia.

La seconda stagione, le cui riprese sono state effettuate nell’autunno del 2023, avrà 6 episodi in totale esattamente come la prima, ognuno dei quali della durata di 50 minuti e tutti interamente disponibili su Prime Video dalla giornata di domani, giovedì 5 dicembre 2024. Gli episodi verranno successivamente mandati in onda su Rai 2, esattamente come quelli della prima stagione che si è da poco conclusa, a partire dalla prima metà del 2025.

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 dicembre 2024/ Tarik finisce in carcere, Kemal pieno di sensi di colpa