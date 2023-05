The Busker, Malta: Eurovision 2023/ Dance (Our own party) è come un inno alla gioia

Chi sono i The Busker? La band che ha ribaltato le classifiche

I The Busker sono tra i cantanti in gara della 67ª edizione dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà nella Liverpool Arena dal 9 al 13 maggio. Letteralmente “The Busker” significa “l’artista di strada”, stiamo parlando di una band pop, folk e rock che rappresenterà Malta sul palco di Liverpool grazie al brano “Dance (Our own party)”.

La band era nata nel 2012 come duo, da un’idea del frontman Dario Genovese (chitarra e voce) ma poco dopo, a lui e Jean Paul Borg (percussioni), si è aggiunto il terzo membro della band: Sean Meachen (sassofonista), che tra l’altro è stato fondamentale per il “jingle” del brano “Dance (Our own party)”. I ragazzi della band hanno cominciato a partecipare a vari concorsi e festival dal 2016 e nel 2017 hanno anche fatto un piccolo tour in Sicilia. I The Busker, portatori di allegria sul palco di “Malta Eurovision Song Contest (MESC) 2023”, hanno vinto in modo inaspettato e grazie al pubblico da casa. Matt Blxck era il cantante prediletto dalla giuria ed era al primo posto mentre i The Busker erano terzi in classifica ma sul finale c’è stato un colpo di scena, il pubblico da casa ha ribaltato la situazione e i The Busker sono arrivati primi aggiudicandosi un posto sul palco di Liverpool.

The Busker: il brano “Dance (Our own party)” è una sorta di “inno alla gioia”!

Avevamo definito i The Busker “portatori di gioia” e c’è un motivo ben preciso: il brano “Dance (Our own party)”! Letteralmente il significato del titolo è “Balla (alla nostra festa)”; è già il titolo a voler essere un invito da parte dei The Busker, rivolto a tutti coloro che ascoltano il loro brano, a partecipare alla loro “festa” o forse sarebbe meglio dire alla loro musica, come? Beh ballando!

I The Busker non hanno lasciato proprio nulla al caso, il titolo del brano è molto preciso e il tema del ballo è ripetuto per tutto il brano, accompagnato da un bellissimo jingle di sassofono che per l’appunto fa proprio venir voglia di ballare! Dietro questo invito goliardico c’è però anche un significato “velato” ma molto profondo. Le prime parole del brano parlano di “presa in giro dell’ansia sociale” e di qualcosa che “fa schifo”, il cantautore parte da alcuni dei problemi che più affliggono i giovani e la società attuale e partendo da li, invita tutti a “fregarsene”, a star bene e a ballare insieme a lui, sommersi dalle parole e dalla melodia del brano che vuol essere prima di tutto “portatore di gioia”.

