The Chosen One, tragedia su set serie Netflix/ Morti due attori “schianto in furgone”

The Chosen One: tragedia sul set: morti due attori in un incidente

Tragedia sul set della nuova serie Netflix, The Chosen One: due attori sono morti in un incidente stradale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera – che cita a sua volta i media locali -, i due attori rimasti vittime del sinistro mortale sarebbero Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar, quest’ultimo noto come Paco Mufote. I due interpreti si trovavano a bordo di un furgone quando si sarebbe ribaltato per cause ancora tutte da accertare in una area deserta proprio dove era stato allestito il set della futura serie Netflix.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 20 giugno 2022/ Jesus viene trovato morto e...

Il bilancio dell’incidente è stato drammatico: oltre a perdere la vita i due attori, sarebbero rimaste ferite altre sei persone. Stando a quanto reso noto dal The Daily Best, gli amici delle vittime avrebbero prontamente puntato il dito contro la produzione della serie tratta dal fumetto American Jesus di Mark Millar. Pare infatti che i membri del cast avessero già lamentato le condizioni scadenti del trasporto e della logistica.

Giada Pancaccini, l'incubo dell'ex cosplayer/ “Un folle con un piccone mi inseguiva”

The Chosen One, indagini per fare luce sul drammatico incidente

Il set della serie Netflix in lavorazione in Messico, The Chosen One, era stato aperto lo scorso aprile. Dopo la tragedia che si è consumata nei giorni scorsi, Liliana Conlisk Gallegos, amica di una delle due vittime, Juan Francisco Gonzalez Aguilar, avrebbe chiesto a gran voce l’apertura di una indagine al fine di fare luce sulle condizioni di lavoro degli attori e dell’intera produzione: “Mi addolora pensare che sia stato costretto a lavorare in condizioni scadenti”, avrebbe commentato.

Ad intervenire rispondendo alle accuse però, sarebbe già stato un membro della produzione specificando che l’incidente mortale non sarebbe avvenuto sul set e che l’intera squadra di Netflix avrebbe rivolto il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime. Intanto la Redrum, società produttrice della serie, ha prontamente interrotto le riprese in attesa che venga fatta totale chiarezza sull’accaduto. Secondo i media statunitensi, inoltre, il sindacato che rappresenta i professionisti dello spettacolo, Sag-Aftra, starebbe investigando a tutto tondo sulle circostanze in cui è avvenuto l’incidente nel quale i due attori si sarebbero schiantati ribaltandosi con il furgone.

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 20 giugno: Victor corteggia Carmen

© RIPRODUZIONE RISERVATA